В Киеве 1-летнему Дмитрику провели трансплантацию костного мозга: уникального донора нашли аж в США

Как доставляли клетки из США и в чем были трудности – в сюжете ТСН.

В Киеве медики провели трансплантацию костного мозга 1-летнему мальчику из Николаева. Впервые кроветворные клетки для трансплантации им доставили из-за океана.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Лебеденко.

У ребенка на позвоночнике сначала заметили маленький горбик

Через месяц после операции 1-летнего Дмитрия уже выписывают из "Охматдета" в Киеве. Врачи подготовили торт и шарики. Но на самом деле это праздник не только для их пациента, но и для них самих.

Мать мальчика Виктория вытирает слезы. Она еще не может поверить, что все удалось.

Мать с сыном в больнице

"В пять месяцев мы обнаружили на позвоночнике маленький горбик. Думали, что это нормально. Потом где-то в семь месяцев он начал расти и началась деформация ребер", — говорит мать мальчика Виктория Богомолова.

Чтобы узнать причину понадобилось 4 месяца. Медики диагностировали синдром Гурлера — редкое врожденное заболевание, встречающееся у одного из 100 тысяч детей.

"Это заболевание обмена веществ. Поражается центральная нервная система, опорно-двигательная система, сердечно-сосудистая система. И комплекс этих симптомов имеет необратимую реакцию, если не провести трансплантацию костного мозга", – говорит заведующий отделением костного мозга Александр Лисица.

В Украине не было донора для Димы, его нашли аж в США

Донора сначала начали искать среди родственников. Но ни родители, ни сестрица не подошли. Не помог и украинский реестр. Из 10 тысяч украинцев в нем — Дима не был совместим ни с одним. Затем обратились во Всемирный реестр, где потенциальных доноров — 41 миллион. И среди них подошел только один.

1-летний Дима и Виктория в больнице

"26-летний парень, который согласился и получилось так, что это единственное уникальное совпадение по ДНК, уникальный донор для Димы во всем мире. Поэтому мы очень переживали все ли будет ок. Но он не отказал, ничто ему не помешало и он стал донором", — говорит коммуникатор Украинского реестра доноров костного мозга Юлия Акимова.

Почему было сложно получить клетки

Помешать могло разве место жительства донора — Соединенные штаты Америки и закрытое небо над Украиной. Клетки нужно доставить не позже, чем через 72 часа. Так что нужно было разработать сложный логистический маршрут.

Контейнер с клетками курьер самолетом доставил из США в Польшу. Далее – довез их до границы, где его встретил украинский коллега. И уже он автомобилем привез груз в "Охматдет". От забора клеток до трансплантации прошло 42 часа. Но время и расстояние были не единственными препятствиями.

Сложность еще в том, что предоставление клеток из Соединенных Штатов имеет наибольшую стоимость, потому что государство покрывает пакетом при трансплантации 700 тысяч, а стоимость самого трансплантата стоила клинике 2 миллиона 200. Тогда присоединился фонд "Таблеточки".

Мать очень благодарна донору

Мать мальчика Виктория не знает даже имени того, кто согласился стать донором ее сыну. Но благодарность к нему, говорит, безгранична.

Следующие 100 дней семья еще должна часто наведываться к врачам. Так как пациенты после трансплантации костного мозга должны принимать специальную терапию. А потом его клетки будут иметь силу выполнять необходимую функцию без ее поддержки.

Напомним, во Львове впервые в Украине медики провели сплит-трансплантацию печени. То есть один орган разделили на двух пациентов – годовалого мальчика и 20-летнего юношу.

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