В Киеве 20-летняя девушка готовила теракт: взрывчатку должна была заложить в многолюдном месте

Теракт был спланирован военной разведкой РФ, и все для того, чтобы посеять панику среди граждан Украины.

Российские агенты готовили кровавый теракт в Киеве. СБУ и Нацполиция задержали двух вражеских приспешников, которые хотели убить как можно больше гражданского населения столицы в одном месте. Теракт был спланирован военной разведкой РФ и все для того, чтобы посеять панику среди граждан Украины. Кем оказались злоумышленники и что им грозит за сотрудничество с врагом – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили кровавый теракт в Киеве, который планировала военная разведка России, более известная как ГРУ. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. По результатам спецоперации задержаны два российских агента, которые должны были подготовить самодельную взрывчатку и взорвать ее в одном из многолюдных мест Киева.

"По данным контрразведки СБУ, целью рашистов было максимальное количество погибших среди гражданского населения Киева для распространения панических настроений среди граждан", — отметили в СБУ.

Для совершения теракта разведка РФ дистанционно завербовала 20-летнюю жительницу Запорожья, которая искала "легкого" заработка в Telegram-каналах. После вербовки агент получила от оккупантов подробные инструкции о способах изготовления взрывного устройства из подручных компонентов.

"В соответствии с вражескими указаниями злоумышленница использовала два мобильных телефона, к которым нужно было подключить детонатор с пластидом, который она должна была достать из замаскированного тайника. Его геолокацию оккупанты планировали "сбросить" девушке накануне теракта", – рассказали детали правоохранители.

Фигурантка поддерживала связь с кадровым сотрудником российского ГРУ, находившимся на временно оккупированной территории Запорожской области. К сотрудничеству с агрессором агент привлекла своего 26-летнего сожителя. Перед совершением теракта оба предателя должны были выполнить "контрольное" задание российской спецслужбы: поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья.

Также читайте Россияне не могут восстановить свои сети в Украине – эксперт о ежедневных задержаниях от СБУ

"Чтобы предотвратить преступление, контрразведчики СБУ задержали обоих предателей "на горячем", когда они пытались поджечь боевую машину пехоты (БМП), которая выполняла задание на южном фронте", — говорится в сообщении.

На месте происшествия у задержанных изъяты орудия преступления и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в интересах РФ. Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении в "государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения" (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ). В настоящее время злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала чиновника "Укрэнерго"

Недавно СБУ задержала еще одного вражеского приспешника. Правоохранители разоблачили чиновника НЭК "Укрэнерго", который оправдывал вооруженную агрессию России и отрицал государственность Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора. В сообщении говорится, что фигурантом оказался один из руководителей департамента безопасности "Укрэнерго". Человек отвечал за охрану стратегически важных объектов объединенной энергетической системы Украины.

Кроме того, как свидетельствуют материалы следствия, во время телефонных звонков своим приятелям фигурант "сливал" им информацию о последствиях ракетно-дроновых ударов по украинским энергообъектам. Одновременно чиновник восхвалял кремлевский режим и ставил под вопрос существование государства Украина. Более того, он лично выражал свое желание массового убийства украинцев, о чем свидетельствует соответствующая аудиозапись, опубликованная правоохранителями.

Киберспециалисты СБУ поэтапно задокументировали преступные действия фигуранта и задержали его по месту жительства в Киеве. Теперь злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержание корректировщиков

Однако такие приспешники Кремля затаились не только в Киеве. Недавно СБУ задержала российского корректировщика во время мер безопасности в Сумской области. Им оказался 22-летний уроженец Херсона, который готовил российские удары по Силам обороны, находящимся вблизи района проведения Курской операции.

Также читайте В Киеве СБУ задержала участника "ИГИЛ": что известно

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступные действия и задержали, предотвратив передачу врагу разведданных. В настоящее время злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Корректировщик ФСБ

А еще СБУ задержала корректировщика ФСБ, завербованного через сайт знакомств. Злоумышленник разведывал локации Сил обороны и корректировал воздушные атаки российской армии. Действовал он в Донецкой области и в Сумах.

Российские агенты отправили мужчину обходить местность в районе Покровска, где он скрыто фиксировал позиции Сил обороны. Также фигурант отчитывался оккупантам о последствиях вражеских авиаударов по городу.

На подоконнике он установил мобильный телефон с дополнительными средствами питания, который осуществлял для ФСБ онлайн-трансляцию воздушных атак на город. СБУ задержала информатора и изъяла телефоны, которые он использовал в разведывательно-взрывной деятельности в пользу РФ.

Напомним, СБУ совместно Нацполицией задержали 7 дельцов, пытавшихся торговать "трофейным" оружием россиян. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

Читайте также: