В Киеве 23 февраля могут возникнуть значительные проблемы с общественным транспортом: что произошло

В Киеве 23 февраля могут возникнуть значительные проблемы с общественным транспортом: что произошло

Водители Киевпасстранса планируют выйти на митинг из-за задержки зарплат почти на два месяца.

В Киеве могут возникнуть значительные проблемы с общественным транспортом.

А все потому, что в среду, 23 февраля, водители КП "Киевпасстранс" планируют выйти на митинг из-за задержки заработной платы почти на два месяца.

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Об этом говорится в сюжете "Завтрака с 1+1" за 23 февраля.

В сети опубликовано соответствующее письмо по обращению на имя директора "Киевпасстранса", где изложены требования о погашении задержанных почти на два месяца заработных плат, компенсацию за несвоевременно выплаченную зарплату и аванс за февраль.

Судя по сообщениям, разосланным в соответствующих группах, задолженность перед водителями должны были выплатить еще в понедельник или вторник, но, очевидно, этого не произошло.

В то же время гендиректор "Киевпасстранса" Дмитрий Левченко в комментарии "Экономической правде" заявил, что средства для погашения зарплаты были перечислены на казначейские счета 22 февраля в 18:00, а уже после 20:00 средства начали поступать на зарплатные карточки сотрудников КП.

В пресс-службе "Киевпасстранса" задержку выплат заработной платы объяснили "техническими сложностями в пересчете финансирования со стороны распорядителей средств". В КП подчеркнули, что своевременно предоставили ответственным органам всю необходимую отчетность для своевременной выплаты заработной платы сотрудникам.

Напомним, в Киеве бдительный таксист сдал полиции волонтера, потому что тот читал новости "ДНР". Поэтому водитель такси принял его за сепаратиста.

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