В Киеве 35-летний мужчина упал на рельсы метро: что известно (фото)

Мужчину госпитализировали с травмами.
В киевском метро утром 14 апреля 35-летний мужчина упал на рельсы. Инцидент произошел около 7:20 на станции "Дружбы народов".
Об этом ТСН.ua сообщили в полиции Киева.
"Обстоятельства, при которых он упал, сейчас выясняются. Его госпитализировали. Движение поездов уже восстановлено", — отметила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.
Из-за инцидента временно остановилось движение по зеленой ветке метро. Около 30 минут были закрыты на вход станции "Печерская", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич".
Напомним, в Киеве с 1 апреля заработала еще одна станция метро, которая была закрыта с начала полномасштабной войны.
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