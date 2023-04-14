В Киеве 35-летний мужчина упал на рельсы метро: что известно (фото)

В киевском метро утром 14 апреля 35-летний мужчина упал на рельсы. Инцидент произошел около 7:20 на станции "Дружбы народов".

Об этом ТСН.ua сообщили в полиции Киева.

"Обстоятельства, при которых он упал, сейчас выясняются. Его госпитализировали. Движение поездов уже восстановлено", — отметила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Из-за инцидента временно остановилось движение по зеленой ветке метро. Около 30 минут были закрыты на вход станции "Печерская", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич".

Зеленою гілкою метро тимчасово зупиняли рух / Фото: "Київ Info"

Напомним, в Киеве с 1 апреля заработала еще одна станция метро, которая была закрыта с начала полномасштабной войны.

Как в тумане: возле метро "Дружбы народов" машины "плывут" в кипятке

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