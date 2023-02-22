В Киеве активизировались бобры: в чем причина и как спасается город (фото)

Активность животных свидетельствует о том, что вода в водоемах достаточно чистая и бобрам здесь хорошо жить.

На столичных Позняках активизировались бобры. Животные начали массово грызть ивы, растущие у озера в парке Позняки и вдоль озера Лебедино.

"Похоже, что война не изменила у Киева привычки двух категорий — это застройщики и бобры. Первые продолжают застраивать все, что только можно в городе, несмотря на войну, а бобры продолжают жить своей природой — грызть и строить плотины", — рассказал нам Олег, житель Позняков.

Жители публикуют фотографии погрызенных деревьев в социальных сетях. Люди откровенно радуются, что на Позняках, где все застроено высотками, в окрестных водоемах еще водятся бобры. Некоторые жители даже недовольны тем, что коммунальные работники обматывают стволы уцелевших деревьев металлической сеткой. Мол, а что тогда бобру грызть?

Коммунальщики говорят, что бобры грызут именно декоративные деревья и если их сейчас не защитить сеткой, то на берегу озера не останется ни одного дерева.

В коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района нам подтвердили, что на водоемах района активизировались бобры.

"Бобры начали точить вербу, когда на озере в парке Позняки появился лед. Тогда бобер успел повалить одну вербу, которая росла у берега. Кроме того, немного сгрыз еще несколько молодых деревьев. Сейчас, когда потеплело и лед растаял, то активность бобра стала меньше. Также бобры погрызли старые ивы у озера Лебедино", — рассказала сайту ТСН.ua Людмила Филинская, директор КП по УЗН Дарницкого района.

Бобры любят сочную древесину, поэтому погрызли именно молодые ивы.

"После того, как бобер погрыз строку молодой ивы, мы обмотали металлической сеткой все деревья у озера, даже пеньки, потому что ива может отрастать от пня. Сколько бобров живет на берегах озер, мы не считали. Их активность свидетельствует о том, что вода в водоемах достаточно чистая и бобрам здесь хорошо жить. А с другой стороны – вред деревьев, которые несут в себе декоративную функцию. Они были специально посажены на берегах озер для красоты. Поэтому обмотали их сеткой, чтобы просто уберечь. Но на бобров мы тоже не обижаемся – весной будем подсаживать на берегу озера в парке Позняки новые ивы", — добавляет Людмила Филинская.

Как ранее сообщалось, "боевые" бобры завелись на границе с Беларусью. Охотоведы рассказывают: бобры грызут стволы деревьев и рушат их, перекрывая пути, и роют глубокие каналы в самых неожиданных местах. Так животные делают комфортной свою жизнь, а заодно способствуют обороне границы в Ровенской области.

Читайте также: