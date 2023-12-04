В Киеве алабаи экс-регионала нападают и загрызают собак: история получила неожиданное продолжение

В одном из районов Киева на других собак нападают алабаи, которые загрызают их до смерти. Нападения происходят, поскольку животные гуляют без владельцев, намордников и поводков.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Лебеденко.

Алабаи постоянно нападали на других животных

В одном из частных секторов столицы люди протестуют против владельцев алабаев, которые бросаются на других животных. Киевляне говорят, что были такие случаи, когда собаки убивали других домашних питомцев. Лишь за одно утро собаки набросились на трех других. В общем — пострадавших уже около десятка.

Владелица убитой собаки

Все началось в мае прошлого года. Первыми пострадавшими были Ирина с Тедди. Они вышли на ежедневную прогулку, как вдруг на них выскочили алабаи и вцепились зубами в ее ретривера. Жители района звонили владельцам собак и просили следить за ними. Обращались и в полицию, но там на жалобы не реагировали.

И теперь люди решили поговорить с владельцами собак с глазу на глаз

"Я вынуждена была съезжать из этого района, поскольку мое пребывание здесь с моей собакой стало крайне опасным", - говорит киевлянка.

Что говорит владелица алабаев

Роскошный дом за высоким забором принадлежит Вадиму Башуну – бывшему регионалу и фигуранту коррупционного скандала, связанного с завладением участков Беличанского леса. Именно ему и принадлежат алабаи. Мужчины не было дома, его жена соглашается говорить только с журналистами. Рассказывает, что с мужем они живут в этом доме уже 20 лет. Алабаи появились у них 7 лет назад. Но убегать из дома они начали только после взрывов.

Вадим Башук и собака

Лариса говорит, что собаки живут в вольерах. Из них она выпускает их на прогулку дома. Как большим собакам удается убежать незамеченно – объяснить не может. Впоследствии женщина согласилась выйти к пострадавшим и пообещала им компенсацию.

Протест против безответственных владельцев животных

Чем закончилась история

В полиции подтверждают – обращения от потерпевших действительно поступали. После каждого общались с хозяевами, составляли протоколы. Но изъять собак не имели права без решения суда.

"Однако во время последнего общения с владельцами они согласились с нами по поводу того, что они не могут самостоятельно заботиться об этих собаках, они согласились их передать", — говорят в полиции.

Сейчас алабаев во дворе уже нет. Они охраняют одно из силовых подразделений. А потерпевшие намерены встретиться с семьей Башунов в суде. Это административное правонарушение и максимальное наказание за него – штраф.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Кровавый террор алабаев! Собаки без владельцев устраивают смертельные приступы

Напомним, неконтролируемые алабаи на Львовщине загрызли уже несколько собак, но, несмотря на постановление, их не забирают у владельца.

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