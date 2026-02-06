В Киеве асфальтируют дороги при -6 с солью и снегом: эпичное видео

В Киеве асфальтируют дороги при -6 с солью и снегом / © ТСН

Реклама

В Киеве заметили ремонт дороги, который дорожные службы выполняли посреди улицы Левко Лукьяненко при температуре минус 6 градусов.

Очевидцы утверждают, что дорожники даже не убрали снег на месте асфальтирования, а также соль с песком, по которым до этого посыпали улицу. Асфальт забросали в яму и разравнивали лопатой, правда, при этом грели горелкой.

Люди убеждены, что такое асфальтирование сойдет с дороги вместе со снегом, как только тот растает. А латание дорог — слепое расходование бюджетных средств. Хотя автомобилисты говорят, что такие «пломбы» на дорогах их спасают, потому что в ямах можно оставить колеса.

Реклама

Киеве асфальтируют дороги при -6 с солью и снегом

Асфальтирование в морозы: позиция КГГА

В Департаменте транспортной инфраструктуры отрицают такое мнение граждан.

Там сообщили, что речь идет об аварийном ямочном ремонте с применением холодного асфальта — это одна из технологий, которую используют в холодный период года, когда невозможно работать с горячими асфальтобетонными смесями.

«Ремонт на этом участке выполняется оперативно, поскольку повреждения дорожного покрытия могли быстро увеличиваться», — объясняют ТСН.ua в Департаменте.

Но добавляют, что перед укладкой холодного асфальта дорожники готовят участок: очищают его от снега, воды и грязи, выдувают остатки пыли и влаги, при необходимости прогревают основание.

Реклама

«После этого смесь укладывают в ремонтную карту и уплотняют виброплитой, чтобы материал хорошо сцепился с покрытием и выдерживал погрузку транспорта», — добавляют в Департаменте.

Дорожники отмечают, что на этом участке расположена остановка пассажирского транспорта, поэтому важно было оперативно устранить повреждения, чтобы они не затрудняли движение автобусов и не создавали дополнительной погрузки на дорожное покрытие.

Что такое холодный асфальт?

Холодный асфальт — это специальная ремонтная смесь, которая может применяться при низких температурах, во влажную погоду и даже во время снегопада. Такой ремонт не капитальный и используется как временное решение до наступления благоприятных погодных условий, когда возможно выполнение полноценного ремонта горячими асфальтобетонными смесями.

Основная задача таких работ — быстро устранить аварийные ямы, снизить риск повреждения транспорта и обеспечить безопасное движение к проведению плановых ремонтов в теплый период.

Реклама