В Киеве – авария с участием патрульного авто: правоохранительница – в больнице (видео)

Из-за ДТП на Лыбидской образовались огромные пробки.
В четверг, 25 апреля, на улице Большой Васильковской в Киеве произошла авария с участием авто патрульной полиции.
Об этом сообщает ТСН.ua с места происшествия.
По словам корреспондента, из-за ДТП на Лыбидской образовались огромные пробки. Киевляне за полтора-два квартала из автобусов и троллейбусов спешат на метро, чтобы добраться до работы.
Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции Киева, дорожно-транспортное происшествие произошло при участии служебного автомобиля Toyota и транспортного средства Ford.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Ford, совершая маневр, нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение со служебным автомобилем. В результате ДТП телесные повреждения получила патрульная, которую госпитализировали медики", — рассказали в патрульной.
На месте работают все соответствующие службы.
Напомним, судью Тандира, который насмерть сбил нацгвардейца в Киевской области, должны уволить с должности.
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