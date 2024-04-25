В Киеве – авария с участием патрульного авто: правоохранительница – в больнице (видео)

В четверг, 25 апреля, на улице Большой Васильковской в Киеве произошла авария с участием авто патрульной полиции.

Об этом сообщает ТСН.ua с места происшествия.

По словам корреспондента, из-за ДТП на Лыбидской образовались огромные пробки. Киевляне за полтора-два квартала из автобусов и троллейбусов спешат на метро, чтобы добраться до работы.

Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции Киева, дорожно-транспортное происшествие произошло при участии служебного автомобиля Toyota и транспортного средства Ford.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Ford, совершая маневр, нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение со служебным автомобилем. В результате ДТП телесные повреждения получила патрульная, которую госпитализировали медики", — рассказали в патрульной.

На месте работают все соответствующие службы.

В Киеве столкнулись патрульное авто и легковушка: пострадала правоохранительница

Напомним, судью Тандира, который насмерть сбил нацгвардейца в Киевской области, должны уволить с должности.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.