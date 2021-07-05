В Киеве бетонная глыба с "уставшего" упала на автомобиль не случайно: названа причина

В Киеве бетонная глыба с "уставшего" упала на автомобиль не случайно: названа причина

Кусок железобетона влетел в салон автомобиля на расстоянии нескольких сантиметров от головы пассажира.

В понедельник, 5 июля, от Брестского путепровода над проспектом Победы — одной из самых оживленных автомагистралей Киева — отвалилась часть железобетонной конструкции. О причинах и последствиях аварийной ситуации говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Кусок железобетона рухнул прямо на грузовик "ГАЗель", пробил лобовое стекло и чудом не ранил ее пассажира — глыба застряла на боковой стойке в нескольких сантиметрах от его головы. Этот камень водитель поврежденного автомобиля забрал с собой, как вещественное доказательство.

"Удар был сильный — половина блока влетела в салон, стекло посыпалось в лицо. Шок, страшно... " — вспоминал Виктор Олейник, пассажир "ГАЗели".

После ДТП полиция составила соответствующий протокол, а дорожники пообещали счет коммунального предприятия отремонтировать авто. Аварийный участок моста загородили.

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Позже в КП "Киевавтодормост" сообщили, что причиной аварийной ситуации на путепроводе стала недавняя авария — грузовик с газоблоками 1 июля врезалась в конструкции моста. Вследствие чрезмерной нагрузки произошло осыпание защитного слоя бетона и перильного ограждения. "Силовое воздействие вызвало дополнительные напряжения и разрушение бетона в наиболее слабых (перенапряженных) местах сооружения", — говорится в комментарии коммунального предприятия.

В КП "Киевавтодормост" напомнили, что путепровод на пересечении улиц Дегтяревской и Василенко с проспектом Победы возле станции метро "Берестейская" был построен еще в 1960 году. По результатам обследования, проведенного в 2020 году, эксплуатационное состояние путепровода признано ограниченно работоспособным.

В том же году был разработан проект противоаварийных мероприятий для его безопасной эксплуатации, работы должны были начаться в ближайшее время. В будущем предусмотрено масштабную реконструкцию сооружения.

Новости Украины: в Киеве бетонная глыба Берестейского моста влетела в лобовое стекло грузовика

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