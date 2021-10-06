В Киеве бойцовский пес, которого хозяин выгуливает без намордника, разодрал кошку: есть ли управа на таких владельцев

В Киеве бойцовский пес, которого хозяин выгуливает без намордника, разодрал кошку: есть ли управа на таких владельцев

Против мужчины сплотился едва ли не весь район.

В столице на входе в магазин, среди спального микрорайона, пес бойцовской породы насмерть загрыз кошку. Освободить пушистую из пасти собаки пытались очевидцы, но напрасно: от травм животное погибло. Местные боятся, чтобы пес не набросился и на них, потому что хозяин всегда выгуливает животное без намордника.

О том, есть ли на таких владельцев управа — 5 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Валентина дома имеет 12 собственных кошек и подкармливает бездомных. Матильда была одной из них. По словам женщины, она была местной звездой. Жила под лестницей магазина. Ухаживали — продавцы. Они и вырвали животное из пасти пса.

Но животное умерло в клинике. Владелец собаки живет в доме напротив. Роман показывает своего стаффа. Полтора года 18 килограммов веса

"Это извечный конфликт — собаки и кошки. Я знаю этого кота. Но получилось все очень случайно. Он (кот — Ред.) выскочил у него перед мордой, и он схватил его ...", — рассказывает мужчина, хотя и не скрывает — пес был без намордника.

Так собака гуляет всегда и тренируется с колесами, проследили возмущенные женщины. Фото — выложили в Сеть. Против мужчины сплотился едва ли не весь район.

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Кинолог Алексей тренирует собак искать взрывчатку и готовит к службе на Востоке.

"У кинологов есть такая фраза: никогда не виновата собака. Всегда виноват владелец", — говорит он.

Мужчина объясняет, что даже тренированное животное имеет инстинкты. В Германии, например, иметь собаку агрессивной породы можно только со спецразрешением, там их приравнивают почти к оружию. В Украине тоже есть законодательство: намордники, короткие поводки ... Но штрафы за нарушение правил никого не пугают — от 17 до 51 гривны. Владельцы пренебрегают, а вот остановить внезапную агрессию собаки — не смогут.

Новости Украины: в Киеве пес бойцовской породы насмерть загрыз кошку

В свою очередь, в случае нападения, юрист Олег Борийчук советует обращаться в полицию. Хотя, говорит — до суда такие дела — почти не доходят.

"В целом на это никто внимания не обращает, пока собака кого-то не укусила", — отмечает он.

Валентина, которая заботилась погибшим котом — написала заявление в полицию. Говорит, за несколько дней — дело там так и не возбудили. Сейчас намерена обратиться в прокуратуру.

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