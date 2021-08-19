В Киеве бригаду экстренной помощи пациент встретил с ножом: почему медикам бывает страшно ходить на работу

В Киеве бригаду экстренной помощи пациент встретил с ножом: почему медикам бывает страшно ходить на работу

Чаще всего нападения на медиков совершают люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и пациенты с психическими расстройствами

В Киеве пациент напал на бригаду экстренной медицинской помощи, которая приехала к нему на вызов. Когда же те смогли убежать, он разбил камнями стекла в их авто. Полиция начала расследование этого случая, но задерживать мужчину не стала.

Об опасностях и рисках в работе медработников экстренной помощи говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Случай с нападением на бригаду медиков в Киеве — далеко не единичный. Фельдшер бригады на станции экстренной медицинской помощи в Броварах Людмила Кравченко вспоминает, что недавно у нее тоже произошел похожий инцидент с пациенткой, правда без применения ножа. "Все люди как-то сейчас агрессивно настроены", — говорит медработница с 35-летним стажем.

Ее коллега Алина Лаврентьева говорит, что бывают моменты, когда страшно идти на работу. "Это очень страшно. Не знаешь, чего ожидать от этих суток. Утром приходишь, а пойдешь ли жив-здоров... У каждого из нас есть семьи, которые ждут нас дома ", — отметила она.

Опасность для медиков со стороны пациентов существует не только во время вызовов. Они не гарантированы от нападения даже в стенах медицинского учреждения. Скажем, в прошлом году в поселке Володарка Киевской пациент ножом убил 43-летнюю врача. Его ночью привезли в районную больницу в сопровождении полиции. Поместили в спецпалату с металлическими решетками, но они его не остановили.

Чаще всего нападения на медиков совершают люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и пациенты с психическими расстройствами. Вытрезвители правительство отменило, а направлять вероятных больных в психиатрические заведения полиция не имеет полномочий.

Пока в Минздраве разработали только проект закона о совместной работе медиков и полиции на вызовах. О защите в самых медучреждениях в нашем законодательстве не упоминается.

"Если медик осуществляет вызов, то полиция обязана обеспечить его охрану не в общем порядке, а именно в отдельном порядке. Если будет на то политическая воля Верховной Рады, то с 1 января 2022 года это может заработать ", — рассказала и.о. генерального директора Директората медицинского обеспечения Минздрава Евгения Идоятова.

В Украине нет точной статистики, сколько именно медработников стали жертвами нападений. Но несмотря на опасности и риски своей работы, медики продолжают выполнять свои обязаности, выезжают на вызовы, зная только о возрасте, поле и состояние здоровья пациента. Они едут спасать чужую жизнь. И при этом, бывает, рискуют собственной.

Новости Украины: в столице пациент напал с ножом на бригаду скорой, которая приехала на вызов

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