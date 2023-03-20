"В Киеве будет большое наводнение, если монахи уйдут": в Лавре прокомментировали посты об апокалипсисе

После того, как в Киево-Печерской Лавре обратили внимание на почерневшие кресты на крыше Трапезного храма, в одном из интернет-сообществ верующих появились новые посты о том, что "через полгода после осквернения Лавры начнется Апокалипсис".

Такой пост в сообществе "Киево-Печерская Лавра" опубликовала одна из прихожанок. На пост отреагировали полторы тысячи украинцев, прокомментировав и распространив его.

"Уже через полгода после осквернения Лавры начнется то, что древние старцы называли Апокалипсисом…", — написала прихожанка.

Позже появился еще один пост такого же содержания. Автор процитировала представителя УПЦ Климента, который затронул эту тему.

В комментарии для ТСН.ua Климент так отреагировал на сообщения в соцсетях: "Неоднократно было сказано о том, что были пророчества. Когда пытались извлечь мощи преподобного Антония, то из его могилы вышло пламя. Затем, когда советские власти пытались раскопать могилу, то пещеры начало затапливать. Если монахи уйдут из Лавры, то, согласно предсказанию, будет большое наводнение в Киеве. Такое было сказано Киево-Печерскими старцами. Мне добавить к этому нечего".

В свою очередь, ученый-религиовед Игорь Козловский говорит, что в постах об апокалипсисе видит попытки повлиять на пользователей соцсетей.

"Эти движения руководства УПЦ связаны с шагами государства относительно этого сообщества. Имеется в виду решение разорвать договоренности, которые были между заповедником Киево-Печерская Лавра и монахами УПЦ. Это вызвало напряжение и смущение у представителей епископата. Но методы, которые они используют не являются юридическими, не являются христианскими каноническими, так или иначе они связаны с тем, чтобы влиять на сознание людей и, возможно, как они считают, на сознание органов власти. К христианству как таковому это не имеет никакого отношения", - говорит Игорь Козловский.

Напомним, ранее сообщалось, что Украинская православная церковь получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" о расторжении договора, согласно которому монахи пользовались государственной собственностью.

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