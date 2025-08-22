В Киеве будут ограничивать движение по мосту до декабря: что планируют сделать за 15 миллионов

Парковый мост / © УНИАН

В Киеве ограничили движение пешеходов по Парковому мосту через Днепр на Труханов остров. В КК «Киевавтодор» сообщают, что с 21 августа по 20 декабря частично будут ограничивать движение пешеходов и велосипедистов. В этот период дорожники планируют выполнить ремонт мостового полотна.

Многих киевлян интересует, зачем нужен ремонт пешеходного моста во время войны и во сколько это станет городскому бюджету.

В Департаменте транспортной инфраструктуры, рассказывают, что Парковый пешеходный мост через реку Днепр на Труханов остров был построен в 1957 году. То есть конструкции уже 68 лет.

«По результатам планового обследования 2024 года выявлены дефекты, которые непосредственно влияют на надежность и долговечность сооружения. В частности, зафиксировано разрушение гидроизоляционного слоя и водоотводной системы», — сообщили ТСН.ua в Департаменте транспортной инфраструктуры

Там добавляют, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию моста и избежать дальнейшего разрушения его конструкций, было принято решение выполнить комплекс ремонтных работ по восстановлению мостового полотна.

В перечень работ по ремонту входят:

демонтаж поврежденного покрытия;

ремонт железобетонной плиты;

устройство нового гидроизоляционного слоя и современной системы водоотвода;

антикоррозийная защита конструкций;

устройство нового покрытия с разметкой.

Что касается финансовой части вопроса, то в КГГА отмечают, что ориентировочная стоимость работ составляет 15 миллионов гривен.

