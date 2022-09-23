В Киеве будут судить охотников на иностранцев — среди них 18 женщин: фото

Ущерб каждого пострадавшего достигал от 2 тысяч гривен до 100 тысяч.

В Киеве скоро начнут судить группировку из шести человек, которая охотилась на иностранцев с целью ограбления.

Как сообщили ТСН.ua в полиции Киева, обвиняемые разработали такую схему: некоторые женщины заманивали иностранцев в ресторан, там продолжалась встреча, после чего мужчине приносили чек. Сумма в нем значительно превышала реальную стоимость заказа.

"Как выяснилось, женщин там было много, около 18. Но большинство из них – это свидетели. Иногда женщины не знали о конечной цели этих нарушителей. То есть женщин просили посидеть для вида. Организатор работал в этом самом заведении", — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

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По данным правоохранителей, группировка отбирала у иностранцев, не желавших платить заоблачные счета, средства и личные вещи.

В общей сложности убытки каждого пострадавшего достигали от 2 тысяч гривен до 100 тысяч.

"Отбирали то, что было у иностранцев при себе — деньги, телефоны", — сообщила спикер киевской полиции Юлия Гирдвилис.

В отношении преступной группы направлен в суд обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства по рассмотрению дела по существу. Подозреваемым грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в состав указанной преступной группировки входили организатор-иностранец и шестеро сообщников.

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