В Киеве бушует смертельный грипп: какие симптомы и что советующие медики

Киев снова атакует грипп и ОРВИ. За неделю в столице зарегистрировано почти 21 тысяч новых случаев заболевания. Врачи отмечают, что по сравнению с прошлой неделей выросло количество госпитализаций среди взрослых и детей.

По словам Сергея Чумака, главного санитарного врача Киева, на прошлой неделе количество новых случаев заболевания составляло 16471 человек. То есть наблюдается увеличение уровня заболеваемости на 27%, но пока эта цифра не превышает эпидпорог, хотя к нему уже очень близко.

Грипп вытесняет коронавирус

Специалист добавляет, что киевляне страдают именно гриппом, а коронавирус сейчас слабеет и отходит на второй план. На прошлой неделе COVID-19 было зарегистрировано только у 27 человек, а на позапрошлой – у 37 человек.

"Наблюдается тенденция к уменьшению коронавируса в Киеве, а вот заболеваемость гриппом и ОРВИ растет. Также есть рост госпитализаций среди больных гриппом и ОРВИ, как среди детей, так и взрослых – 574 человека на прошлой неделе были госпитализированы в больницы, из них 356 детей. Растет количество тяжелых случаев болезни, когда люди нуждаются именно в госпитализации", – рассказывает ТСН.ua Сергей Чумак, главный государственный санитарный врач Киева, генеральный директор ГУ "Киевский городской ЦКПЗ МЗ".

Какие симптомы болезни?

По словам специалиста, симптомы гриппа – повышение температуры, озноб, а позже появляется кашель и может добавиться насморк.

"Грипп начинается с озноба и температуры, которая поднимается до 39 градусов и держится сутки. Немного меньшая температура может быть два-три дня, а сама болезнь длится до двух недель. При первых симптомах рекомендуем людям сразу обращаться к семейному врачу, который проведет диагностику и назначит адекватное лечение. Что касается профилактики гриппа, то следует заблаговременно сделать вакцинацию от гриппа. Надо регулярно проветривать помещение, мыть руки после улицы и транспорта, пользоваться антисептиком и избегать массового скопления людей. Если человек уже заболел – меньше контактировать с окружающими и носить защитную маску", – советует Сергей Чумак.

20 смертей от гриппа

По словам главного санврача Киева, на прошлой неделе в столице был зафиксирован один летальный случай, от осложнений заболевания гриппом.

"Известно, что это пожилой человек. В целом за этот эпидемиологический сезон – это уже 20 смертельный случай по Киеву. В основном все умершие – пожилые люди, которые имели сопутствующие болезни", – добавляет Сергей Чумак.

Спасут школьные каникулы

По словам Сергея Чумака, за счет существенного потепления на следующей неделе ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ может быть на таком же высоком уровне.

"Если у нас будут показатели, как на прошлой неделе, то, возможно, дойдем до эпидемиологического порога, но вряд ли сможем его переступить. Тем более, что в конце марта у детей начинаются школьные каникулы, а это значительно повлияет на эпидемиологическую ситуацию – дети будут меньше между собой общаться. А на этом фоне показатели заболеваемости гриппом будут уменьшаться", – прогнозирует Сергей Чумак.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве обнаружили первый случай вируса из Китая: чем он опасен и что советуют врачи.

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