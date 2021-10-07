В Киеве чердак превратили в квартиры и закрыли доступ к коммуникациям — люди судятся уже с новым владельцем

В Киеве чердак превратили в квартиры и закрыли доступ к коммуникациям — люди судятся уже с новым владельцем

Жители столичной многоэтажки остались без доступа к системе отопления и канализационных стояков.

В одной из столичных многоэтажек технические этажи, которые являются общей собственностью всех жильцов, передали новым владельцам. И теперь в помещения, где размещены все общедомовые коммуникации — от систем отопления в канализационных стояков — у жильцов доступа нет. Зато новые владельцы обустраивают там свое жилье.

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Еще несколько месяцев назад, говорят жители многоэтажки — здесь была дверь на их чердак. Сейчас за новыми металлическими дверями остались все их коммуникации.

"Там расположена сливная канализация, которая идет с кровли, к которой мы должны постоянно иметь доступ — система отопления, канализационные стояки. А поверх уже заложен мешками с песком для ремонта", — говорят жильцы дома.

По словам жителей многоэтажки, эти материалы не предусмотрены конструкцией здания, что значительно усложнит нагрузки на плиту 8-го этажа. И это нагрузка, вероятно, уже почувствовали в квартире снизу.

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"Во время ремонтных работ у нас тут буквально сыпался песок, и здесь они сняли весь верхний слой — и нам зимой было очень холодно, мама с сестрой спали в куртках", — добавляют жители дома.

По плану дома — это технические этажи, а за дверью должны быть чердаки, которые по закону являются общей собственностью жителей дома. Становиться "чьими-то", по их словам, они начали год назад.

"Мы приняли выписку из реестра имущественных прав и узнали, что этих помещений не существует, а на их месте, над 8 этажом, там три и две квартиры, над девятым этажом — 4 квартиры", — рассказывает Юрий Кузьменко, житель дома.

Тогда, говорит Юрий, и начали писать во все коммунальные инстанции, а также — в прокуратуру и застройщика. По его вопросу, заключал новый владелец с господином Костенко какие имущественные права, ответил, что нет.

Разрешений на любую перепланировку дома или изменение фасадов соответствующие службы не давали. Однако владельцы помещения менялись один за другим, а чердаки продолжали превращаться в квартиры.

"Представители компании в присутствии рейдеров лично открывали им замки на закрытую чердака и потом лично звонили жильцам дома по подключению туда коммуникаций, предлагали за деньги", — рассказывает Юрий.

В обслуживающей компание, ето опровергают. Зато говорят: по двум помещений информация в них отсутствует, а один уже личное. Там уверяют, с владельцами этих помещений заключили договоры на техническое обеспечение электроснабжения потребителей.

Новости Украины: в столичной многоэтажке технические этажи переделали в квартиры

Однако помещение чердака жители отдавать не готовы, новых владельцев называют рейдерами и говорят, что те им угрожают: "Угрожают расправой публично, что они здесь всех нас будут в асфальт закатывать. Он начинает бежать, пытается угрожать, провоцирует драку".

Юристы говорят: отчуждение чердаков в Украине очень распространено. Их выкупают и несколько раз перепродают через различные фирмы, а потом либо покупают место в реестре недвижимости, или разрешения о пригодности для жилых помещений. Впоследствии чердака попадают к новым владельцам.

С одним из новых собственников помещений удалось пообщаться. Его зовут Юрий. Жалуется на угрозы и он.

"Вы угрожали им? Какие угрозы? Я обращался с ними так, как они со мной. Это нормально, что люди тебя толкают, выламывают двери, отравляют меня газовым баллончиком?", — говорит Юрий.

Говорит, квартиру купил легально, и говорит: или технический этаж, или не технический, пусть решает суд.

"Это рейдерство, это увлечение мест общего пользования. Подобные нарушения происходят или согласно, или несогласно застройщика или руководителя дома", — говорит Иван Кудояр, председатель правления Союза консультантов по недвижимости.

Поэтому, говорят, в таких случаях остается обращаться в суд и быть готовым, что дело будет длиться годами. Жители этого дома это уже сделали. Первое судебное заседание состоится в ноябре.

Напомним, в Киевской области рейдеры четыре года держали бизнесмена в "плену".

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