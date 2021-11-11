В Киеве чуть ли не дотла выгорела станция техобслуживания автомобилей: фото, видео

Работник СТО, пытавшийся потушить огонь своими силами, получил серьезные ожоги лица.
Ночью в Киеве чуть ли не дотла выгорела станция технического обслуживания автомобилей.
Пожар возник на ул. Бойчука, 45 в Голосеевском районе столицы.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 11 ноября.
Работник, пытавшийся потушить огонь своими силами, получил серьезные ожоги лица. С признаками отравления продуктами горения и ожогами лица 25% мужчина был госпитализирован в больницу.
Гасили пламя почти три часа, потому что оказалось, что ближайший источник воды расположен в полутора километрах от СТО.
На месте происшествия привлекалось 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 47 членов личного состава.
Пока прокладывали рукава и подвозили воду, обрушилась крыша над помещением, где хранились шины.
Причины возгорания выясняются.