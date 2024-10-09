В Киеве цветут груши и алыча: что происходит с деревьями и при чем здесь сигнал о гибели

В Киеве заметили аномальное цветение фруктовых деревьев. Жители столицы делятся в Сети снимками, как во дворах между домами цветет груша, алыча, дикая вишня и каштаны.

Люди связывают цветение деревьев с изменением климата, но есть и те, кто видит в таком цветении недобрые знаки, мол, сама природа нам на что-то намекает.

Цветение груши на Позняках/Фото из открытых источников

Кто-то пишет, что подобное происходит каждый год, а другие добавляют, чтоб такое цветение было к счастью для Украины.

ТСН.ua выяснял, почему в октябре начали цвести деревья и с чем это связано.

Что говорят учёные?

Раньше горожан удивляли цветением осенью киевские каштаны, но теперь вторично начали цвести еще груши и алыча. А некоторые пользователи соцсетей сообщают, что на Одесщине в октябре зацвела сирень.

Специалисты Национально-ботанического сада имени Гришко соглашаются, что сейчас наблюдается такое явление, как повторное цветение, но уверяют, что в этом нет ничего аномального.

Цветет дикая вишня на улице Ревуцкого/Фото из открытых источников

Деревья тоже стрессируют

"Цветение деревьев осенью связано с погодными условиями – аномальная жара и засуха, которые держались в Киеве длительное время. Когда растение переживает такой стресс, то оно теряется и начинает реагировать активизацией физиологических процессов. Также такое происходит, когда растения чувствуют свою гибель, они начинают цвести. Это их максимальная реакция на стресс, и при этом растение хочет плодоносить – цветет и дает семена. Все это его истощает, потому что плодов от этого цветения не будет", – рассказывает ТСН.ua Николай Шумык, заместитель директора Национального ботанического сада им. М. Гришко.

Цветет алыча/Фото из открытых источников

Ученый говорит, что повторное цветение очень вредит растениям.

"К примеру, горькокаштан, когда находится на грани своей гибели, то очень часто выбрасывает соцветия осенью. Это может быть связано с антропогенным давлением на растение – загрязнение почвы, жара, токсичные газы в воздухе. Все это ослабляет растение и провоцирует его на цветение. Нечто похожее случается и с магнолиями", – отмечает Николай Шумык.

В Киеве в октябре начали цвести груши, алыча и каштаны/Коллаж ТСН.ua

Растения-чужаки в опасности

Ученый подчеркивает, что подобные цветения случаются с интродуцированными растениями, то есть с чужаками, которые были завезены к нам из других стран.

"Причина проста – это не их природный ареал. Даже обычный горькокаштан, который считается символом Киева, был 300 лет назад завезен к нам из Средиземноморья. Это тоже интродуцированное растение, которое получило стресс при перевозке и перемещении в новые условия. А вот наши аборигенные виды – яблони, вишни, черешни, несмотря на жару и аномальные погодные условия, повторно почти не цветут", – заключает ученый.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что Киев становится пустыней: жители жалуются на засилье колючего растения-чужака в городе.

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