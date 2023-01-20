В свертки собирают игрушки и гирлянды.
На Софийской площади в Киеве демонтируют главную новогоднюю елку страны. Демонтаж начали сегодня утром. И первым на землю спустили герб Украины, который в этом году украшал макушку елки.
Об этом сообщает ТСН.ua с места события.
Рабочие уже сняли с елки искусственную хвою и игрушки. При помощи подъемника разбирают металлический каркас елки. Напомним, ее высота 12 метров.
"Ялинка незламності" простояла на площади ровно месяц. За это время ее посетили тысячи киевлян. Также елка попала в пятерку лучших елок мира, заняв 5 место.
Напомним, аномально теплая погода продолжает удивлять киевлян. Жители столицы заметили радугу, являющуюся очень редким явлением для января, а после этого город накрыл густой туман. Все это на день праздника Крещения.
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