Демонтаж на рынке / © Труха

Реклама

В Киеве сносят рынок на Борщаговке. В Сети публикуют видео на котором заметно много взволнованных людей и полиции. Речь идет о локации на улице Зодчих.

Очевидцы сообщают, что люди пытаются сопротивляться демонтажу и конфликтуют с полицейскими.

Однако в КГГА уверяют, что речь идет не о сносе рынка, а лишь о демонтаже ряда из незаконных киосков.

Реклама

«Это не демонтаж рынка, а плановый демонтаж незаконно установленных киосков, на которые у владельцев нет разрешительных документов. Поэтому сейчас на месте работают сотрудники КП „Киевблагоустройство“ и полиция», — рассказал ТСН.ua Михаил Будилов, директор Департамента территориального контроля города Киева.

По его словам речь идет о МАФах в количестве до 50 единиц. Они были здесь установлены ранее и владельцы имели разрешительные документы, которые считались действующими до 1 июня 2025 года.

«Срок действия разрешительных документов истек еще летом. Киоски находятся на территории, где проложены многочисленные инженерные коммуникации и их размещение там опасно. Поскольку владельцы за это время не убрали киоски добровольно, был запланирован их демонтаж силами коммунальных служб. Сооружения будут демонтированы в ближайшее время», — объясняет ситуацию Михаил Будилов.