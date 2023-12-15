В Киеве детей погибшего воина не пустили в укрытие из-за собаки: подробности скандала

В Киеве открыли уголовное производство из-за оставления детей в опасности во время ракетной атаки, когда охранник школы не пустил в хранилище брата и сестру. Это были учащиеся 6 и 7 класса этой школы и дети погибшего добровольца "Азова".

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Березовской.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Светланы Березовской.

Вчера в Киеве звучало аж 5 воздушных тревог и силы ПВО сбили над городом ракету. Тогда 11-летняя Саша и 12-летний Богдан как раз гуляли возле школы с собакой. Приученные к укрытию, ученики пошли прятаться в школу. Охранник их не пустил из-за собаки.

Собака Айка породы Мальтип - любимица семьи и их защитница. У детей она появилась за полгода до полномасштабной войны. И все тревоги и ракетные атаки семья прячется вместе с любимцем в укрытие.

Собака Айка

После этого дети пошли искать другое укрытие. Пока Саша с Богданом дошли - начали раздаваться взрывы. Мать, которая в это время была на работе, вынуждена была бросить все и бежать домой.

В школе Киева, где произошел скандал, учится почти тысяча детей. Хранилище рассчитано на 600 человек. Дети собственно ученики этой школы, в этом укрытии с собакой бывали не раз. Почему на этот раз детей не пустили, сам охранник не комментирует, а директор школы объясняет - ему о ситуации не рассказали, хотя он сам был в укрытии

Обострило ситуацию с недружественным к животным укрытием еще и то, что эти дети из семьи погибшего добровольца, который в прошлом году в начале полномасштабного вторжения именно из этой школы шел защищать страну от врага. Все объяснения школы мама детей не понимает и написала жалобу в полицию.

Школа, где детей не пустили в укрытие

В Киеве после инцидента для всех школ дали рекомендацию усилить контроль за пропуском беспрепятственно в укрытие нуждающихся.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту ухода в опасность. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до трех лет.

Семья с собакой

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Детей погибшего бойца не пустили к укрытию во время ракетной атаки. Объяснения шокируют!

Напомним, 14 декабря во время воздушной тревоги в 16:20 в Святошинском районе города в укрытие не пустили 11-летнюю девочку и 12-летнего мальчика.

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