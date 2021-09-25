В Киеве детей с пороками сердца оперируют уникальным методом — используют не донорскую кровь, а пуповинную

С помощью этого метода прооперировали уже более 300 детей.
В Киев из Кривого Рога приехал 12-летний Илья Шевченко, которого на пятый день жизни прооперировали уникальным методом. Мальчик родился с серьезным пороком сердца. И во время операции украинские врачи первыми в мире использовали не донорскую кровь, а его же пуповинную. Она, говорят медики, и исцелила мальчика.
Об этом, 25 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Илья-пациент и Илья-кардиохирург встречаются там, где 12 лет назад один из них спас жизнь другого.
О том, что пришлось пережить тогда, родителям даже после стольких лет вспоминать невыносимо. Порок сердца заподозрили, еще когда Светлана была на 20-й неделе беременности. Врачи в Кривом Роге советовали ее прервать. Пока херсонские медики не направили их в столичный Центр детской кардиологии и кардиохирургии. В Киеве диагноз подтвердили. Это была транспозиция. То есть сосуды, которые идут от сердца, поменялись своими местами. Местные кардиохирурги в то время детей с такими недостатками оперировали уже на протяжении 17 лет.
Родителям сказали, что риск смертности — 5%. До этого врачи вообще не давали никаких шансов.
Оперировали уникальным методом. К тому времени во всем мире при таких операциях использовали донорскую кровь. Заменить ее на пуповинную первым предложил известный столичный кардиохирург Илья Емец.
"Мы использовали его собственную кровь. И увидели, что надо не просто исследовать, а научно подойти к этому, чтобы доказать всему миру, что этот метод лучше донорской крови. Кровь, которая остается в плаценте, она золотая, целебная", — говорит врач.
С тех пор с помощью этого метода прооперировали уже более 300 детей. Хирурги, анестезиологи рассказывают, что такие дети лучше переносят операцию, меньше кровотечений, быстрее реабилитационный период.
Если жалоб нет — дальше только периодические обследования. На УЗИ и кардиограмму сердца Илья раз в год приезжает в Киев.
"Он в принципе никак не ограничен физическими нагрузками, ему все можно. Показатели очень хорошие", — говорит врач.
Сын, говорят родители, очень непоседливый. Катается на самокате, любит физкультуру. Поэтому эти слова — лучшее из того, что они хотели бы услышать.