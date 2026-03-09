В Киеве девушка выпала из окна: детали от полиции

Место трагедии / © из соцсетей

Дополнено новыми материалами

В Киеве девушка выпала из окна. Трагедия произошла 9 марта в Троещине.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

«Труп, девушка выбросилась из окна ул. Константина Данькевича, 8», — пишут очевидцы в Сети.

ТСН.ua обратился за комментарием в столичную полицию.

«Личность погибшей и обстоятельства устанавливаются», — ответили нам в полиции Киева.

В полиции уточнили, что на ул. Данькевича погибла несовершеннолетняя. Предварительно, она упала с 19 этажа.

Напомним, четыре дня назад, 5 марта, в Киеве из окна высотки на улице Левка Лукьяненко в Оболонском районе выпал местный житель.