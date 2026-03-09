- Дата публикации
В Киеве девушка выпала из окна: детали от полиции
На Троещине из окна выпала девочка: полиция устанавливает причины трагедии.
Дополнено новыми материалами
В Киеве девушка выпала из окна. Трагедия произошла 9 марта в Троещине.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
«Труп, девушка выбросилась из окна ул. Константина Данькевича, 8», — пишут очевидцы в Сети.
ТСН.ua обратился за комментарием в столичную полицию.
«Личность погибшей и обстоятельства устанавливаются», — ответили нам в полиции Киева.
В полиции уточнили, что на ул. Данькевича погибла несовершеннолетняя. Предварительно, она упала с 19 этажа.
Напомним, четыре дня назад, 5 марта, в Киеве из окна высотки на улице Левка Лукьяненко в Оболонском районе выпал местный житель.