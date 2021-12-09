В Киеве девушку на "зебре" на скорости снес автомобиль: момент попал на камеры наблюдения

В Киеве девушку на "зебре" на скорости снес автомобиль: момент попал на камеры наблюдения

Водитель сначала скрылся с места ДТП, но впоследствии вернулся.

В киевском микрорайоне Осокорки, на пересечении улиц Центральной и 64-й Садовой, девушку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе, буквально снес промчавшийся через "зебру" автомобиль, не сбавляя скорости.

Об этом ТСН.ua сообщил очевидец ДТП, предоставив видео с камер наблюдения.

На снятых кадрах видно, что девушка ищет возможности перейти улицу, выходит на пешеходный переход, но только ступив на него, попадает на капот автомобиля. Удар был такой силы, что пострадавшую отбросило на полтора десятка метра от места наезда.

Как рассказал очевидец, водитель автомобиля остановился возле места аварии, увидел неподвижное тело девушки и скрылся. Правда, через некоторое время он вернулся и дал показания оперативно-следственной группе полиции.

По словам собеседника ТСН.ua, пострадавшую доставили в больницу скорой помощи. Подробностей о ее состоянии пока нет.

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ДТП произошло во вторник, 7 декабря, около 20 часов.

Напомним, ранее в центре Львова произошло жуткое ДТП. Водитель маршрутки на пешеходном переходе сбил двух женщин и протянул тело одной из пострадавших до остановки.

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