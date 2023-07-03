В Киеве достраивают развязку на Дарницком мосту: когда откроют движение транспорта (фото)

Добраться с правого на левый берег столицы теперь станет в разы быстрее.

В Киеве заканчивается строительство двух съездов с Дарницкого моста на левом берегу столицы. Сейчас строители доделывают финальные работы на транспортной развязке.

Сайт ТСН.ua узнавал, когда киевские водители смогут воспользоваться новыми съездами с моста.

Когда закончат работу?

Строительство транспортной развязки уже подходит к финишу. Рабочие завершают работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия – гусасфальта, параллельно устанавливается барьерное ограждение и освещение.

В Киеве заканчивают ремонт развязки на Дарницком мосту/фото социальные сети

До строительства съездов с Дарницкого моста приступили в конце 2021 года, до этого с октября велись подготовительные работы.

"Потом началась война. Нам пришлось приостановить работы на три месяца. Возобновили строительство съездов в мае 2022 года. Работа давалась довольно сложно. У заказчика не было денег на выполнение работ. С мая 2022 года мы выполняем все работы за свой счет. Наши специалисты работали на объекте круглосуточно. 5 июля по съездам с Дарницкого моста уже будет открыто движение транспорта ", — рассказал сайту ТСН.ua Максим Шкиль, основатель группы компаний "Автострада".

Что сменит для водителей новая развязка

В связи с тем, что движение по Южному мосту для автотранспорта сейчас ограничено, а также есть сложности с проездом по мосту Патона, появление съездов с Дарницкого моста стало очень актуальным для киевских автомобилистов — новая развязка позволит разгрузить столичные мосты и в разы быстрее доезжать с правого берега столицы на левый.

В Киеве заканчивают ремонт развязки на Дарницком мосту/фото социальные сети

"Теперь автомобилистам не нужно будет ехать от Дарницкого моста еще несколько километров до улицы Здолбуновской, чтобы свернуть в нужную сторону, а сразу с моста повернуть на нужное направление. Большое количество автовладельцев, живущих в районе Южного моста, вынуждены были ездить в объезд. Теперь водители смогут сразу в конце Дарницкого моста поехать по съезду в сторону моста Патона, или в направлении Южного моста ", — объясняет нам Максим Шкиль.

В Киеве обещают открыть съезды с Дарницкого моста / фото социальные сети

Он добавляет, что строительство обоих съездов стоило 1,1 миллиарда гривен. Стоимость строительства не изменялась.

Что еще нужно доделать?

Напомним, что Дарницкий автомобильно-железнодорожный мостовой переход начали строить в 2004 году. Летом 2010 по нему было открыто движение поездов, а в декабре – для автомобилей с левого на правый берег.

Через год, в 2011 году, по Дарницкому мосту было открыто движение автомобилей с правого на левый берег.

Теперь достроили съезды. Но все же Дарницкий мост еще нельзя считать полностью достроенным.

В Киеве заканчивают ремонт развязки на Дарницком мосту/фото социальные сети

"С точки зрения съездов - Дарницкий мост можно считать достроенным, а вот относительно заездов на мост, то можно сделать его еще более удобным. Проектом строительства моста предусмотрен заезд на Дарницкий мост, если двигаться к нему от Южного моста. Я так понимаю, что заказчик, еще будет объявлять тендер. Этот заезд на Дарницкий мост будет дорабатываться и тогда будет считаться, что мост полностью достроен", — пояснил Максим Шкиль.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о тендере на полмиллиона: на мосту Метро в Киеве провели таинственное испытание эстакады.

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