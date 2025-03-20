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В Киеве дворник получил повестку, но не пришел в ТЦК: как это закончилось

В Киеве дворник получил повестку, но не пришел в ТЦК: как это закончилось

В Киеве осудили мужчину за уклонение от мобилизации / Фото: коллаж ТСН.ua/pixabay.com

Житель Киева на суде признал, что уклонился от мобилизации. Что решил суд?

В Киеве к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации. 

Об этом говорится в приговоре Дарницкого районного суда г. Киева. 

По данным суда, мужчину признали годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны Он получил повестку и должен был прийти в ТЦК 22 ноября 2024 года. Однако житель Киева уклонился от мобилизации. 

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он отметил, что действительно получил повестку, однако не пришел в ТЦК. Таким образом он уклонился от мобилизации. Житель Киева просил суд его строго не наказывать. 

Суд установил, что мужчина под наблюдением врачей не находится, зрелого возраста, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства, со средне-специальным образованием, работает официально дворником, страдает рядом тяжелых заболеваний.

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы. 

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, в Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако отказался от мобилизации.

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