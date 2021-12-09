В Киеве эвакуировали людей из большого ТРЦ на Позняках: что происходит

В Киеве эвакуировали людей из большого ТРЦ на Позняках: что происходит

Посетителей и работников торгово-развлекательного центра вывели из помещения из-за сообщения о взрывчатке.

В четверг, 9 декабря, из столичного ТРЦ "Аладдин" в микрорайоне Позняки срочно эвакуировали всех присутствующих в помещении людей.

Об этом ТСН.ua сообщил работник одного из магазинов торгово-развлекательного центра.

Посетителей и работников ТРЦ начали выводить из помещения около 18:00. Всего в здании четыре этажа, эвакуировать пришлось сотни человек.

На место происшествия прибыли спасатели, полиция и кареты скорой помощи. Продолжается осмотр помещений ТРЦ в поисках взрывчатки.

Напомним, ранее в столичном ЦУМе и многих других ТРЦ Киева уже объявляли о срочной эвакуации всех посетителей, полиция искала взрывчатку.

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