В Киеве эвакуировали людей из большого ТРЦ на Позняках: что происходит

Посетителей и работников торгово-развлекательного центра вывели из помещения из-за сообщения о взрывчатке.
В четверг, 9 декабря, из столичного ТРЦ "Аладдин" в микрорайоне Позняки срочно эвакуировали всех присутствующих в помещении людей.
Об этом ТСН.ua сообщил работник одного из магазинов торгово-развлекательного центра.
Посетителей и работников ТРЦ начали выводить из помещения около 18:00. Всего в здании четыре этажа, эвакуировать пришлось сотни человек.
На место происшествия прибыли спасатели, полиция и кареты скорой помощи. Продолжается осмотр помещений ТРЦ в поисках взрывчатки.
Напомним, ранее в столичном ЦУМе и многих других ТРЦ Киева уже объявляли о срочной эвакуации всех посетителей, полиция искала взрывчатку.
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