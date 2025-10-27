В Киеве горел дом, где живет Верка Сердючка: что произошло

Дом, где произошел пожар. Фото: источники ТСН.ua

В Киевена Крещатике на выходных горел дом со звездой, где, как известно, живет артист Андрей Данилко. Не обошлось без жертв.

Как сообщили в комментарии для ТСН.ua спасатели и полицейские, пожар произошел на 3 этаже в одной из квартир.

«Было возгорание бытовых вещей и мусора на площади 10 квадратных метров. В результате пожара погибла владелица квартиры, женщина 1950 года рождения», — рассказал в комментарии для ТСН.ua представитель главного управления ГСЧС в г. Киеве Павел Петров.

По данным спасателей, помещение было загромождено мусором.

В свою очередь, пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Екатерина Шостак добавила, что по предварительной информации произошло замыкание в холодильнике, в результате чего возник пожар, который перекинулся на мусор.

