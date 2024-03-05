В Киеве горит "Экопарк Осокорки": что известно на этот момент (фото, видео)

В Киеве горит "Экопарк Осокорки".

Об этом сообщили сотрудники экопарка в Facebook.

Что говорят в Экопарке

"Друзья, у нас беда! На участке граничащей со скандальной застройкой StolitsaGroup — кто-то совершил поджог! Несколько дней назад неизвестные писали нам в чат о поджоге и потом удалили сообщения! Таким образом уничтожается все живое, чтобы потом было легче расширять застройку", – говорится в сообщении.

Что говорят в ГСЧС Киева

"Горит у озера Тяглое в Дарницком районе. Пока пожарные не могут подступиться к месту, где бушует пламя, потому что проезд туда усложнен. По предварительной информации загорела сухая трава", — сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева.

В Сети уже пишут о вероятности гибели живности, которая водилась в этой местности.

"Оазис Позняков" хотели похоронить в бетоне и вот теперь он горит

О пожаре в экопарке сообщила также депутат Киевсовета Виктория Пташник.

Пташник рассказала, как в конце прошлого года депутаты Киевсовета от "Европейской солидарности" не позволили заложить выделение из бюджета Киева 50 млн грн на дорогу до тупика через "Экопарк Осокорки" (а по факту – дорогу до жилого комплекса, который хотят построить прямо в зеленой зоне, нарушив все экологические нормы и разрушив уникальную флору и фауну).

Депутат уточнила, что за выделение денег на эту дорогу в никуда выступали активно депутаты от "Батькивщины".

Экопарк Осокорки/Фото: Виктория Пташник

"И вот на прошлой неделе транспортная комиссия, на удивление, собралась и единогласно приняла решение поддержать мою поправку, которая убрала бы эти 50 млн грн на финансирование той дороги. Удивительно, но за эту поправку голосовали даже те, кто активно еще не так давно отстаивал эту доргу. Я не поверила, конечно, что кто-то одумался и прислушался к голосу разума, местным активистам, киевлянам и экологам... И чисто интуитивно (а моя интуиция никогда не спит) почувствовала, что что-то в том голосовании не то… Поэтому на выходных поехала смотреть на потенциальную дорогу, которую еще недавно так активно продвигали в Киевсовете, и была поражена уткнуться в огромную застройку, куда машинам проезд перекрыт, которая нависает над, пожалуй, единственным чистым озером Позняков. Местные стенды называют это место "Оазис Позняков" (который, судя по всему, должен быть похоронен в бетон). И вот теперь оазис горит… "Совпадение? Что скажете?", — отметила она.

Кого подозревают

Также о пожаре сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова и назвала вероятных подозреваемых.

"Горит Экопарк Осокорки. К аргументу "там нет природы, там все сгорело, пусть лучше дома будут" 3, 2, 1… Масштабный поджог на Осокорках, горят заказник "Осокорковские луга" и заказник "Озеро Тяглое". Общество подозревает в заказных действиях застройщика "Сталица групп", который пытается уничтожить и застроить 200 га последней зеленой зоны на Осокорках. В Киеве горят заказники, горят исторические дома. Не горят только преступные схемачи", — написала она.

Семенова подчеркнула, что будет "очень навязчиво следить" за расследованием причин пожара.

Как пишет LB.ua, Экопарк застраивает "Столица групп", но в то же время она должна достроить жилье обманутым инвесторам банка "Аркада". "Столицу групп" связывают со спонсором "Батькивщины" Владой Молчановой.

Застройка в Экопарке Осокорки/Фото: Виктория Пташник

"Экопарк Осокорки " – это место в Киеве для активного отдыха на природе. Здесь есть пойменные луга озера, молодой лес. На Осокорках сохранены уникальные дикие территории. Это нетипично для городов. Наибольшая ценность – водно-болотные угодья. Кроме озер, наибольшей ценностью "Экопарка Осокорки" является хорошо сохранившаяся экосистема левобережной поймы Днепра с уникальными для большого города природными ландшафтами пойменных лугов и богатым биоразнообразием. Кроме того, местность имеет и стратегическое значение. Рядом мусоросжигательный завод "Энергия", станция теплоснабжения "Позняки", Бортницкая станция аэрации — Экопарк существенно уменьшает негативное влияние этих объектов на Дарницкий район. И сейчас его начали застраивать: засыпают проливы между озерами, установили шлагбаум. Землю на левом берегу отдали под высотки еще при председательстве Александра Омельченко.

Под Киевом бушует масштабный пожар

Ранее сообщалось, что в Киеве вспыхнул масштабный пожар. Киевляне публикуют кадры возгорания на очень большой площади – огонь виден с балконов жилых домов на Осокорках. Пользователи в Сети пишут, что жителям Дарницкого района рекомендуют закрыть окна.