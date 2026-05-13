В Киеве готовят новые тарифы на проезд в общественном транспорте: что известно

В Киеве вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

В Киеве идет подготовка к пересмотру стоимости проезда в общественном транспорте. Цена одной поездки должна вырасти, а вот какой она будет точно, сейчас высчитывают в Департаменте экономики и инвестиций КГГА.

В Департаменте транспортной инфраструктуры отмечают, что со своей стороны выполнили все необходимые шаги: расчеты себестоимости от КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпастранс» уже предоставлены.

Согласно им, себестоимость поездки в метро составляет более 64 грн, а в наземном транспорте — 44 грн. Конечная стоимость для пассажиров будет зависеть от решения специалистов Департамента экономики и инвестиций КГГА. Также там рассматривают цену единого билета, если таковой будет введен в столице.

Напомним, история с подорожанием проезда в общественном транспорте Киева началась более месяца назад. О таких намерениях еще 7 апреля заявил мэр Виталий Кличко, объяснив необходимость изменения тарифов даже во время войны. Горожане уже успели обсудить будущее подорожание, раскритиковать его и в конце концов о нем забыть.

Сейчас киевлян продолжают перевозить по тарифу 8 гривен. Однако это не означает, что изменений не будет. Вероятно, они придутся на летние месяцы, как это уже случалось во время предыдущих пересмотров тарифов. Департамент экономики и инвестиций КГГА пока продолжает работу над подсчетами и держит интригу. Там пока не называют конечной стоимости проезда в метро и наземном транспорте, а также не комментируют ни введение единого билета, ни стоимость поездок в случае их покупки «оптом».

На запрос ТСН.ua директор Департамента Наталья Мельник сообщила, что они получили обращение КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпастранс» о необходимости пересмотра действующей стоимости проезда в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения, и приложенные к ним соответствующие расчетные документы в настоящее время прорабатываются в Департаменте согласно предусмотренных процедур и нормативных требований законодательства Украины.

«После принятия соответствующего управленческого решения информация по результатам рассмотрения вышеупомянутых обращений предприятий транспорта будет обнародована в сроки и согласно процедуре установленной законодательством Украины», — коротко отметила TСН.ua Наталья Мельник.

В Департаменте добавляют, что проект распоряжения о новых тарифах должен появиться на сайте КГГА уже в ближайшее время. Именно тогда процедура изменения стоимости проезда будет официально запущена.

