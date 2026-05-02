В Киеве гроб возят вместе с людьми: что об этом известно

В Киеве в салоне трамвая перевозили гроб. Фото: t.me/khreschatyknews

В салоне трамвая в Киеве снова перевозили гроб. В Сети публикуют фото необычного багажа, рядом с которым стоят и сидят пассажиры.

Ранее подобный гроб перевозили в трамвае на Подоле, но в вечернее время. Вероятно, что ритуальный атрибут перевозят в общественном транспорте для привлечения внимания.

В полиции Оболонского района говорят, что им не поступало сообщений или жалоб на перевозку гроба в салоне трамвая.

Там добавляют, что законом не запрещены такие перевозки.

«В правилах нет запрета на перевозку гробов», — объяснили столичные транспортники.

Ранее в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА предоставляли ТСН.ua разъяснения по поводу подобного случая.

Специалисты отмечают, что в городском транспорте действуют общие правила перевозки багажа: он должен соответствовать установленным ограничениям и не создавать дискомфорт для других пассажиров.

Напомним, в трамвае на Куреневке перевозили гроб. Пока неизвестно, кто это сделал. Гроб могли перевозить как багаж, оплатив его перевозку. Вероятно, пассажиры попросили водителя и он разрешил занести «багаж» в салон.

