- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 462
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве гроб возят вместе с людьми: что об этом известно
В общественном транспорте столицы снова заметили необычный багаж.
В салоне трамвая в Киеве снова перевозили гроб. В Сети публикуют фото необычного багажа, рядом с которым стоят и сидят пассажиры.
Ранее подобный гроб перевозили в трамвае на Подоле, но в вечернее время. Вероятно, что ритуальный атрибут перевозят в общественном транспорте для привлечения внимания.
В полиции Оболонского района говорят, что им не поступало сообщений или жалоб на перевозку гроба в салоне трамвая.
Там добавляют, что законом не запрещены такие перевозки.
«В правилах нет запрета на перевозку гробов», — объяснили столичные транспортники.
Ранее в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА предоставляли ТСН.ua разъяснения по поводу подобного случая.
Специалисты отмечают, что в городском транспорте действуют общие правила перевозки багажа: он должен соответствовать установленным ограничениям и не создавать дискомфорт для других пассажиров.
Напомним, в трамвае на Куреневке перевозили гроб. Пока неизвестно, кто это сделал. Гроб могли перевозить как багаж, оплатив его перевозку. Вероятно, пассажиры попросили водителя и он разрешил занести «багаж» в салон.