В Киеве грядет мостопад?: сколько времени осталось мостам Метро и Патона

Что говорят о ситуации с мостами киевские чиновники и как планируют исправлять ситуацию.

В Киеве снова заговорили об аварийности мостов Метро и Патона. Эксперты утверждают, что они могут упасть в любой момент.

Обе переправы старейшие в городе: Патона эксплуатируется с 1953 года, а мост Метро – 1965 года.

ТСН.ua уже подробно рассказывал о техническом состоянии обоих мостов. Они давно исчерпали свой технический ресурс и сейчас работают с многочисленными ограничениями. Так что возможность непредвиденных событий вполне возможна. Именно поэтому эксперты и бьют тревогу о состоянии мостов и указывают на необходимость проведения их срочного ремонта.

Эксперты: ситуация с мостами катастрофическая

Олег Попенко, эксперт по вопросам инфраструктуры отмечает, что в 2019-2020 годах киевские власти заявляли, что 95% мостов и мостовых переходов в Киеве нуждаются в немедленном капитальном ремонте.

"Тогда мы изучали ситуацию с мостами в Общественном совете при КГГА. Задавался вопрос о немедленном проведении технического осмотра и аудита всей критической инфраструктуры в Киеве. Но, к сожалению, к нам никто не прислушался. Уже тогда ситуация с мостами в Киеве была крайне сложной. Сейчас она уже не просто критическая, а катастрофическая. Поэтому нуждается в немедленном вмешательстве. Причем не только со стороны города, но и государства", – рассказывает ТСН.ua Олег Попенко, эксперт по инфраструктуре.

Могут повредиться в любой момент! Мост Метро и мост Патона находятся в аварийном состоянии

Мост Патона может развалиться

Эксперт добавляет, что с мостами в Киеве настоящая беда. Есть проблемы с Южным и Северным мостами, которые годами ремонтируют, а результат от этого нулевой. Мост Патона уже не выдерживает того количества транспорта, который по нему курсирует даже после ограничений.

"На мосту Патона закрыли движение транспорта по обеим его крайним полосам, потому что он просто может развалиться. Такое сужение – это временное спасение, но в таком режиме мост функционирует уже четыре года и никто с ним ничего не делает. Мост Метро тоже не в лучшем состоянии, а по нему курсируют поезда метро, что очень опасно. А если говорить о мостовых переходах по всему Киеву, там ситуация еще хуже. Мосты обрушиваются, осыпаются, от них отпадают конструкции. К сожалению, власти не имеют точной информации о техническом состоянии мостовых переходов и мостов в Киеве. И не только в столице, но и по всей Украине", – отмечает инфраструктурный эксперт.

Мост Патона пытаются спасти ограничениями движения транспорта/Коллаж ТСН.ua

ТСН.ua поинтересовался у КГГА, когда в последний раз проводилось обследование мостов Метро и Патона и каковы их результаты.

Когда в последний раз обследовали мост Метро?

В Департаменте транспортной инфраструктуры отмечают, что последнее обследование моста Метро было выполнено в 2023 году.

Тогда это было сделано в составе разработки проектно-сметной документации по объекту: "Реставрация с приспособлением автопроездов по мосту Метро через реку Днепр" (Противоаварийные работы).

"По результатам выводов обследования установлено, что остаточный ресурс сооружения исчерпан. Мост работает в ограниченном режиме по весу", – сообщил по запросу ТСН.ua Роман Лелюк, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Мосты - в критическом состоянии и нуждаются в немедленном ремонте

Что делают, чтобы мост Метро не упал?

Чиновник добавляет, что к моменту реставрации с приспособлением моста, с целью недопущения аварийных ситуаций и неконтролируемых разрушений на сооружении, а также для возможности не закрывать движение на мосту, по состоянию на сегодняшний день, согласно разработанному проекту, на объекте выполняются противоаварийные работы. В рамках которых будут установлены временные металлические поддерживающие конструкции в отдельных аварийных прогонах.

Противоаварийные работы продлятся два года

Напомним, что стоимость запланированных работ – более 2 миллиардов гривен.

"Противоаварийные работы являются одним из этапов, который входит в состав работ по реставрации моста Метро. После выполнения противоаварийных работ, которые будут выполняться в 2024-2026 годах, начнется реализация самих работ по реставрации моста – разработка проектно-сметной документации на реставрацию с дальнейшим выполнением строительных работ на объекте", – отмечает Роман Лелюк.

69 лет без капремонта: чем уникален мост Патона

"Уставший" мост Патона

А вот ситуация с мостом Патона более сложная. Он нуждался в немедленном ремонте еще десять лет назад. На переправе ограничено движение транспорта, полиция контролирует, чтобы на конструкцию не заезжали многотонные грузовики, что, к сожалению, случается довольно часто.

"Что касается моста им. Е.А. Патона, то отмечаем, что последнее обследование моста было выполнено в 2020 году – остаточный ресурс сооружения исчерпан. Мост работает в ограниченном режиме по весу", – сообщает Роман Лелюк.

Судьбу моста Патона решают в области

А вот когда возможен ремонт аварийного моста Патона в КГГА не могут сказать, потому что мост, который находится в Киеве, был передан Службе автомобильных дорог в Киевской области. Именно она должна решать судьбу моста Патона, а не КГГА.

По словам Романа Лелюка, согласно постановлению Кабмина от 11.11.2022 № 1271 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 марта 2022 г. № 193 и от 3 мая 2022 г. № 528 " определено, что заказчиком работ по реставрации с приспособлением моста им. Е.О. Патона через Днепр и подходов к нему, а также получателем бюджетных средств является Служба автомобильных дорог в Киевской области (Служба восстановления). Не города Киева.

Служба пока не озвучивает своих планов по ремонту моста Патона. Между тем, он продолжает эксплуатироваться и соответственно терять остатки своих ресурсов – ржаветь и окончательно изнашиваться.

Присматривают круглосуточно

В КГГА уверяют, что, несмотря на все обстоятельства, за двумя аварийными мостами ведется круглосуточный надзор.

"Учитывая техническое состояние моста им. Е.А. Патона через реку Днепр и моста Метро через реку Днепр, специалистами коммунального предприятия "Киевавтодормост" в круглосуточном режиме ведется мониторинг эксплуатационного состояния несущих конструкций сооружений", — уверяет Роман Лелюк.

Ранее ТСН.ua рассказывал о том, что еще один мост в Киеве ржавеет и трещит по швам: что говорят в мэрии и поможет ли капремонт.

Могут повредиться в любой момент! Мост Метро и мост Патона находятся в аварийном состоянии

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