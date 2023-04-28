В Киеве хотят построить новую станцию метро: зачем это нужно

Киевляне обсуждают в социальных сетях планы городских властей по строительству новой станции Киевского метрополитена на "красной" ветке подземки.

Слухи о строительстве новой станции появились сразу после официального решения обустроить в Быковне Национальное мемориальное военное кладбище. Пока точно не известно, где именно появится новая станция метро. Говорят, что ее могут построить поближе к Быковне, как продолжение "красной" ветки метро от станции "Лесная".

В КГГА нам рассказали, что планируют соединить мемориальное военное кладбище не только метрополитеном.

"По состоянию на сегодняшний день создана соответствующая рабочая группа из представителей Кабинета Министров Украины, министерств и Киевской городской государственной администрации. Указанная рабочая группа нарабатывает возможные варианты транспортного сообщения с мемориальным военным кладбищем в Быковне. В частности, рассматривается организация автобусного маршрута, продолжение строительства метрополитена и трамвайной линии в указанном направлении", – сообщил сайту ТСН.ua Валентин Кульбако, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Ранее сайт ТСН.ua сообщал, что в Киеве появится военное мемориальное кладбище площадью 100 гектаров!

Речь идет о массиве Быковня. Киевсовет уже начал процедуру организации мемориала. И хотя за его создание отвечает государство, а место определяет правительство, столица будет всеми способами способствовать созданию мемориала погибших героев, заявил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, в Быковне есть 8 свободных гектаров в собственности города. Рядом еще 90 гектаров, которые находятся в собственности государства. Поэтому общая площадь Национального военного мемориального кладбища должна составить почти 100 гектаров.

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