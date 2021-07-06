В Киеве хотят снести уникальную трамвайную диспетчерскую: почему исчезают выдающиеся здания

Здание расположено на Львовской площади.

Киев вскоре может потерять одно из самых необычных зданий. Стильную и неповторимую прежнюю трамвайную диспетчерскую уже обнесли забором. Вскоре она может пополнить списки безвозвратно утраченной архитектуры.

Почему десятки зданий исчезают с наших городов и почему существует такая тенденция, рассказали в Сніданку з 1+1.

Центр Киева, Львовская площадь и уникальная трамвайная диспетчерская — жемчужина киевского модернизма и неотъемлемая часть архитектурного ансамбля площади. Вскоре здесь будут бульдозеры. На месте уже есть забор, а рабочие, которые его устанавливали, говорят по демонтаж.

Это индивидуальный проект заслуженного архитектора Украины Яноша Вига. В 1982 году здание возвели для трамвайной диспетчерской. В 1996-м вокруг нее исчезли трамвайные пути Киев начал отказываться от трамваев, а диспетчеры — переехали.

На время одно из самых стильных модернистских зданий стало прибежищем для небольшого, но очень уютного бара "Фазенда". Впрочем, пять лет назад будто из-за аварийности помещения бар отсюда выдворили, не продлив аренду. Уже 12 лет бывшей диспетчерской обладает частная строительная компания. Здание несколько раз обносили забором с попытками снести.

В Киеве готовятся снести уникальную трамвайную диспетчерскую

Сейчас очередная попытка. Впрочем, паспорта объекта здесь над забором нет. К слову, он — требование закона. Иначе — это нарушение. Связаться с владельцами удалось. Любая реконструкция без согласия автора — это нарушение закона. По словам активистов, Янош Виг реконструкцию не согласовывал. Владельцы даже не пытались с ним связаться, а он живет здесь неподалеку.

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Кажется, именно здесь должна вмешаться власть. Впрочем, комментировать эту историю в КГГА отказались. К слову, сначала Департамент городского благоустройства зафиксировал нарушения и составил предписание за незаконное установление будпаркану, но вчера они сказали, что владелец подтвердил законность разрешением на реконструкцию. Забор здесь оставят.

Кажется. Здание и здание. Необычная — и что. Ну стильная. Ну окна-иллюминаторы. Ну творение известного архитектора. И пусть сносят, может сказать любой из прохожих. Хорошая эта идея — я поговорил с Семеном Широчин, исследователем архитектуры. Если аргументы о стиле, сохранение выразительности в архитектуре и памяти не работают, то вопрос здесь в другом

"Если она исчезнет, построят какую-то гадость. Город теряет свое лицо. Забудовниикы выискивают здания, не имеющие охранных статусов и разрушают их. Вместо них появляется какая-то гадость. Они не строят нормальной архитектуры. У нас есть спрос на гадость и поэтому у нас есть предложение на гадость. Если сейчас не поднимать шум, за 20 лет мы будем жить в каком-то Бангкоке ", — комментирует исследователь архитектуры Семен Широчин.

К слову, это уже четвертая модернистская здание в Киеве, которой сегодня грозит уничтожение. Еще несколько таких лет и от материального наследия 20 века в Киеве ничего не останется. Ежемесячно в Киеве исчезает несколько исторических зданий. К примеру, как адиба Уткина в центре, которую никто не смог защитить. На ее месте появится многоэтажный стеклянный и невыразительный отель.

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