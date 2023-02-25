В Киеве хотят застроить жильем целый район: что говорят в КГГА

Проект застройки еще не рассматривали на сессии депутаты Киевсовета.

В социальных сетях киевляне обсуждают возможную застройку промышленного района на Воскресенке. Люди переживают, что микрорайоны Радужный и Воскресенку хотят по максимуму застроить высотками и заговорили об этом во время войны. Говорят, что власти планируют разрешить строительство жилого комплекса из как минимум 8 домов, а под застройку отдадут около 116 гектаров земли в промышленной зоне.

Общество против

"Общественность против, ведь жители микрорайонов Воскресенка и Радужный из-за этого столкнутся с углублением транспортных проблем и дефицитом социальной инфраструктуры. Кроме того, проект застройки противоречит действующему Генплану Киева", — пишут в социальных сетях.

Сайт ТСН.ua решил выяснить, насколько реальна застройка микрорайона и что действительно планируют в КГГА.

В столичной администрации говорят, что речь идет о детальном плане территории (ДПТ) реконструкции части промрайона Воскресенский в Днепровском районе Киева. Он был разработан по заказу Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Что отдадут под строительство?

Разработчик детального плана территории – ООО "Киев Проект Груп".

"С учетом письма разработчика от 8 февраля этого года о проектных решениях ДПТ реконструкции части промышленного района Воскресенский в Днепровском районе информируем: Территория площадью 115,9 га, на которую разрабатывается детальный план, находится в Днепровском административном районе и ограничена: проспектом Броварским, проспектом Освободителей, бульваром Перова, проспектом Алишера Навои, улицей Радужной и улицей Пантелеймона Кулиша", — сообщила на информационный запрос от ТСН.ua Татьяна Зайченко, заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Она добавляет, что в составе ДПТ, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, разработаны все необходимые разделы: "Архитектурно-планировочная организация территории", "Охрана окружающей среды", "Инженерно-технические мероприятия гражданской защиты" и "Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории".

В Департаменте отмечают, что при анализе проектных предложений по организации промышленно-производственных районов, предложенных действующим Генеральным планом города Киева, на части территории в рамках разработки ДПТ предусмотрена реорганизация с целью реабилитации природного комплекса, нового жилищного строительства и полифункционального использования.

Что будет со школами и детсадами?

"В проекте ДПТ предусмотрено освоение территории, на которой запроектировано размещение жилого микрорайона с полным комплексом обслуживания. Эскизом застройки предусмотрено размещение общеобразовательного учебного заведения в северной части участка. Во внутреннем пространстве запроектированного квартала предусмотрены встроенно пристроенные дошкольные учебные заведения", — добавляет Татьяна Зайченко.

Проектными решениями предусмотрены следующие учебные заведения:

строительство заведения общего среднего образования на 24 класса (720 мест)

строительство двух детских дошкольных учреждений на 100 мест - общим количеством 200 мест

размещение групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста общим количеством 34 места

Обещают многоэтажные паркинги

"Со стороны перспективной магистрали Троещина-Осокорки предусмотрены здания общественного и делового назначения, пристроены к ним многоэтажные паркинги для жильцов жилой части микрорайона, работающих и посетителей общественных заведений, открытые автостоянки. В центре участка проектирования находится озелененная зона со спортивными площадками и площадками отдыха. Зоны обслуживания общественной и жилой частей композиционно отделены друг от друга. На территории микрорайона запроектированы многоэтажные паркинги и отдельные автостоянки", — информируют в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Проектными решениями ДПТ предусмотрено размещение всех учреждений и предприятий общественного назначения микрорайонного уровня внутри проектного жилого микрорайона. Такие заведения, как магазины продовольственных и непродовольственных товаров, общепита, амбулатория общей практики, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и другие предприятия бытового обслуживания, размещены во встроенно-пристроенных к жилым домам помещениях.

Что будет с транспортом?

Также в Департаменте добавляют, что по предложениям общественности, полученным во время общественных слушаний, выполнено "Моделирование движения транспорта и пешеходов с учетом решений ДПТ реконструкции части промышленного Воскресенского района в Днепровском районе".

"На этап 7 лет предусмотрена реализация первой очереди строительства левобережного подхода к Подольскому мостовому переходу – соединение с улицей Алишера Навои. Завершение строительства левобережного подхода с реконструкцией ул. Алишера Навои предусмотрено на расчетный период – этап 20 лет", — сообщает Татьяна Зайченко, заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Проект еще не утвержден

Проект детального плана территории реконструкции части промрайона Воскресенский в Днепровском районе передан в Киевсовет.

"На сегодняшний день решение об утверждении указанного проекта детального плана территории городские депутаты не принимали", — отметили в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

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