В Киеве и Броварах горели крыши 5-этажек: как тушили и будут ли компенсировать ущерб пострадавшим семьям

В Киеве и Броварах горели крыши 5-этажек: как тушили и будут ли компенсировать ущерб пострадавшим семьям

Оба пожара обошлись без человеческих жертв.

Охваченная огнем крыша 5-этажки, эвакуация жителей и затопленные квартиры: два масштабных пожара произошли на Киевщине. Поздно вечером 20 августа загорелось в Броварах — там сначала начала гореть квартира, а оттуда пламя перекинулось на крышу. Полностью кровлю огонь охватил за считанные минуты. Рано утром такой же пожар вспыхнул уже в Киеве.

Об этом 21 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

В центре Броваров пламенем охватило крышу 5-этажного дома. Напуганные очевидцы и зарево, которое видно за километры и которое снимают сотни горожан. Все начиналось, говорят жители, с пожара в одной из квартир.

"Сосед говорит, что был якобы взрыв", — говорит житель дома Михаил. Он живет на четвертом этаже. Рассказывает, когда спасатели прибыли — начали эвакуировать людей. В общем спасли четырех жителей, никто не пострадал. Большинство — выбежали самостоятельно, а еще успели забрать самое ценное.

Тушат и сверху, и с земли — мощной струей воды. Пожарным помогают прохожие. На место происшествия съезжаются много спасателей. Здесь подразделения и из близлежащих районов и столицы.

ГСЧС

"Работают подразделения из Броварского района, из Бориспольского, сельские пожарные команды из окрестных сел и спасатели Киева", — говорит пресс-секретарь ГСЧС Киевщины Виктория Рубан.

Теперь жильцы, которые боялись, что в квартиры с крыши достанется огонь, переживают, чтобы в их домах было как можно меньше воды. Говорят, залило от первого до пятого этажей.

Люди обступают чиновников, чтобы спросить, где им ночевать. Их разместили в хостелах, обеспечили питанием.

Уже когда возгорания нет, спасатели начинают обследовать дом, безопасно ли внутри. Жителям позволяют зайти и забрать животных.

Утром пожарные машины меняет строительная техника, мастера убирают с крыши обгоревшие конструкции. Людей свободно пускают в свои дома.

Новости Украины: в Киевской области произошло два масштабных пожара - жителей эвакуировали

И пока в Броварах рассуждают, как хотя бы временно перекрыть крышу, в 6 утра вспыхивает в Киеве.

Густой дым, столб пламени и эвакуация людей, которые спали. Как и в Броварах — тоже 5-этажка и тоже крыша полностью в огне.

Полицейские и местные пытаются подвинуть припаркованные автомобили. К дому подъезжают пожарные автомобили.

Через два часа огонь удается потушить и здесь — прошло тоже без пострадавших. К дому подвозят воду и продукты. Но жителей не отселяли — несмотря на вонь и залитые подъезды, они говорят, могут зайти в дома.

Что стало причиной обоих пожаров, могли ли они произойти из-за проводов или взрывов, как предполагали местные, теперь это будут устанавливать эксперты. Также пострадавшие уже сегодня спрашивают у чиновников, кто компенсирует убытки.

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