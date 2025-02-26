В Киеве и дальше фиксируют плохое качество воздуха: когда ситуация улучшится

Синоптики рассказали, когда качество воздуха в Киеве улучшится.

В Киеве держится плохое состояние воздуха. Власти называют это временным явлением, но призывают людей быть осторожными.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жителей Киева призывают закрыть окна, ограничить прогулки и пить много воды. А если имеете воздухоочиститель — включите его на максимум.

Ухудшение состояния воздуха вызвано повышением концентрации зависших веществ. То есть пыли. Последние дни практически по всей Украине были безветренными — из-за этого примеси в воздухе над большими городами, например Киевом, не рассеивались.

Однако это явление прогнозируемое и даже ежегодное. А еще – временное, успокаивают синоптики. Седина и тяжесть воздуха может измениться благодаря новым атмосферным массам, которые придут к нам с запада уже в конце недели.

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Напомним, Киевская городская государственная администрация сообщила о временном ухудшении состояния воздуха в столице. Зафиксирован повышенный уровень зависших веществ (пыли), что может негативно влиять на самочувствие жителей.

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