В Киеве и дальше фиксируют плохое качество воздуха: когда ситуация улучшится

Синоптики рассказали, когда качество воздуха в Киеве улучшится.
В Киеве держится плохое состояние воздуха. Власти называют это временным явлением, но призывают людей быть осторожными.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Жителей Киева призывают закрыть окна, ограничить прогулки и пить много воды. А если имеете воздухоочиститель — включите его на максимум.
Ухудшение состояния воздуха вызвано повышением концентрации зависших веществ. То есть пыли. Последние дни практически по всей Украине были безветренными — из-за этого примеси в воздухе над большими городами, например Киевом, не рассеивались.
Однако это явление прогнозируемое и даже ежегодное. А еще – временное, успокаивают синоптики. Седина и тяжесть воздуха может измениться благодаря новым атмосферным массам, которые придут к нам с запада уже в конце недели.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭКСТРЕНО! ТСН НОВОСТИ за 26 февраля 2025! | Последние Новости НАЖИВО
Напомним, Киевская городская государственная администрация сообщила о временном ухудшении состояния воздуха в столице. Зафиксирован повышенный уровень зависших веществ (пыли), что может негативно влиять на самочувствие жителей.
Читайте также:
- Какова погода в марте 2025 года: прогноз от Укргидрометцентра
- На новом мосту в Киеве расходятся перила: есть ли угроза для пешеходов
- Частичное открытие воздушного пространства: что говорят в правительстве об аэропорте "Борисполь"