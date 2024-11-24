В Киеве и ряде областей уже в четвертый раз за сутки звучит воздушная тревога

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Украине поздно вечером 24 ноября уже в четвертый раз за сутки объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде других областей.
По информации Воздушных сил, вражеский БпЛА двигается в сторону Киева с северо-восточного направления.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", — сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко.
Киевская ОВА сообщает, что силы ПВО уже работают по целям Киевской области. В мониторинговых чатах сообщают, что взрывы раздаются в Киеве и Вышгороде.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице также работают силы ПВО из-за атаки вражеских БПЛА.
Напомним, что в предыдущие разы воздушную тревогу в Киеве объявляли в 15:22 из-за угрозы от вражеских беспилотников, а также в 16:24.
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