В Киеве иностранец на Hyundai въехал в Skoda, которая от удара оказалась на переходе и сбила насмерть женщину: фото

В Киеве иностранец на Hyundai въехал в Skoda, которая от удара оказалась на переходе и сбила насмерть женщину: фото

Смертельная авария произошла на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе столицы.

В Киеве иностранец на Hyundai въехал в Skoda, которая от удара оказалась на переходе и сбила насмерть женщину.

Смертельное ДТП произошло 20 октября на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает журналистка ТСН с места происшествия.

По словам полицейских, водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на попутный автомобиль Skoda, который остановился на красный сигнал светофора. В результате удара водитель Skoda оказался на пешеходном переходе и совершил наезд на 78-летнюю женщину. От полученных травм женщина умерла на месте.

За рулем Hyundai был 25-летний иностранец. Правоохранители проверили состояние водителя на содержание алкоголя в крови — Драгер показал, что мужчина был трезв. Его задержали.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

За содеянное правонарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, под Киевом из-за пьяного водителя в ДТП пострадала целая семья.

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