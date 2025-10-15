ТСН в социальных сетях

В Киеве ИТишник в ТЦК заявил, что "не хочет служить в ВСУ, и его отпустили": неожиданное окончание

ИТишник отказался от повестки, однако в суде он это опровергал.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Киеве к 3 годам лишения свободы приговорили работника ИТ, который отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Голосеевского районного суда г. Киева от 13 октября 2025 года.

По данным суда, мужчина в январе 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Тогда же житель Киева отказался получать боевую повестку и уклонился от призыва в армию.

На суде мужчина вину отрицал. Он заявил, что «боевую повестку ему не вручали, он не был в установленном порядке уведомлен о необходимости явиться в ТЦК и СП ни 18.01.2023 в 09:00, ни в любой другой день. Просил принять оправдательный приговор». Он добавил, что якобы работник ТЦК «позвал его в кабинет, спросил не хочет ли он проходить службу в ВСУ, на что он ответил, что не хочет». После этого он покинул военкомат.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Это заявление поддержал также и защитник обвиняемого.

Работники ТЦК отметили, что подсудимого хотели отправить в ТРО, чтобы он был оператором дрона, однако тот отказался.

«Он получения повестки обвиняемый отказался, ссылаясь на то, что работает в ИТ-сфере и имеет хорошую работу», — заявил один из военных.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, на Львовщине мужчина в ТЦК отказался получать повестку

