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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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В Киеве из-под завалов достали еще одного человека: комментарий спасателей

В Киеве продолжаются спасательные работы после массированной атаки России.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир Фото автора: Елена Гущик Елена Гущик
Последствия атаки на Киев 24 апреля

Российская атака на Киев / © ТСН

Ночью 24 апреля россияне осуществили массированную атаку на Украину. Спасатели достали еще одного человека из-под завалов многоэтажки в Святошинском районе Киева.

Об этом корреспондентке ТСН Елене Гущик рассказал спикер ГСЧС Киева Павел Петров.

«Только что видели, как приезжала скорая медицинская помощь. Спасатели достали живого парня в предварительно до 30 лет. Находился он под завалами более шести часов. Сейчас он госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил спасатель.

Мужчина был в сознании и отвечал на голоса спасателей, что помогло точно определить его местонахождение. Предварительно он там был один.

«Он был в сознании. Мы делали там минутку тишины, и спасатели так и нашли его, потому что он отзывался на голос спасателей. И именно поэтому мы определили, где он находится именно под завалами», — добавил Петров.

По его словам спасателя, пострадавший сильно волновался за свой телефон.

Сейчас спасательные операции продолжаются в трех районах: Святошинском, Оболонском и Шевченковском. Наибольшие разрушения претерпел Святошин — ночью вражеская ракета уничтожила целый дом, повредив соседние.

Напомним, по последним данным, в результате атаки на Киев пострадали более 70 человек. Число погибших в настоящее время уточняется. В столице зафиксированы многочисленные разрушения, горели пожары.

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