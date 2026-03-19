В Киеве из-за гриппа умерли три человека: главный санврач сообщил подробности

От осложнений гриппа в Киеве умерли трое мужчин

В Киеве, кроме войны, продолжает свирепствовать грипп. За прошедшую неделю от осложнений в столичных реанимациях скончались трое киевлян.

По словам Сергея Чумака, главного государственного санитарного врача Киева, уже две недели в столице фиксируется снижение заболеваемости. Несмотря на это, в медицинские учреждения госпитализировали 243 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 142 ребенка.

Прогнозы заболеваемости на грипп и влияние весенних каникул

«Есть надежда, что тенденция к снижению заболеваемости гриппом будет усиливаться. На следующей неделе начнутся каникулы в школах, что снизит темпы инфекции. В то же время, если в Киеве отключат теплоснабжение и на улице еще будет холодно, то заболеваемость еще некоторое время будет держаться в городе», — объясняет ТСН.ua Сергей Чумак.

Вместе с тем в столице фиксируются летальные случаи вследствие осложнений гриппа — пневмонии. В столичных реанимациях скончались трое мужчин.

Кто стал жертвами гриппа: детали от медиков

Мужчине из Святошинского района было 70 лет. Он умер от пневмонии и острой сердечной и легочной недостаточности. Больной также страдал сахарным диабетом. Он получал медицинскую помощь в реанимации больницы №5.

Второму больному было 67 лет, он жил в Подольском районе. Имел сахарный диабет и пневмонию с осложнением. Лечился в реанимации Свято-Михайловской больницы.

Третьему больному — 52 года, он лечился в реанимации больницы №7 в Святошинском районе. Пациент страдал ишемической болезнью сердца и умер от осложнений гриппа — пневмонии.

Осложнения гриппа — пневмонии: медики призывают к своевременному обращению за помощью

«Всех трех пациентов объединяет то, что они скончались от осложнений гриппа — пневмонии. Очень важно при плохом самочувствии вовремя обращаться в больницы за медицинской помощью и не затягивать состояние своего здоровья так, чтобы попадать в реанимацию», — добавляет главный санитарный врач Киева.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве от гриппа А умерла 10-летняя девочка, сгоревшая от болезни в считанные дни.