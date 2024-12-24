В Киеве из-за халатности акушера-гинеколога частного роддома погиб младенец: как наказали врача

Следствием доказано, что 43-летний врач во время приема родов не предоставил своевременную квалифицированную помощь роженице, поскольку действовал с нарушением протоколов и других нормативных документов.

Врача одной из частных клиник Киева признали виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, в результате чего погиб младенец. Акушер-гинеколог приговорен к трем годам лишения свободы. Это максимальный срок заключения по инкриминируемой статье, которую назначил суд, учитывая доказательства, собранные полицейскими в ходе досудебного расследования.

Об этом говорится в выпуске новостей ТСН в 16:00.

В мае 2020 года во время родов женщины акушер-гинеколог неправильно оценил данные КТГ-мониторинга плода и несвоевременно принял решение о кесаревом сечении. В результате у новорожденного произошли необратимые изменения в центральной нервной системе, от которых младенец умер через 55 дней.

Вывод комплексной судебно-медицинской экспертизы подтвердил причинно-следственную связь между действиями медика и смертью младенца.

Следствием доказано, что 43-летний врач во время приема родов не предоставил своевременную квалифицированную помощь роженице, поскольку действовал с нарушением протоколов и других нормативных документов. Его халатность привела к необратимым повреждениям головного мозга ребенка, что и стало причиной его смерти.

Кроме трех лет заключения врача также лишили медицинской практики на год. С частной клиники взыскали исковые требования потерпевшей – 1 миллион 170 тысяч гривен морального ущерба.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый своей вины не признал.

Напомним, в Одесской области женщина родила седьмого ребенка прямо на улице, положила в пакет и понесла к матери.

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