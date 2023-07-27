В Киеве изменили высотность для новостроек: "замуруют" ли Подол небоскребами

В Киеве разразился очередной скандал — в Сети распространяется информация, что столичный Подол могут застроить многоэтажками. Шуму наделала информация, что Департамент охраны культурного наследия КГГА недавно утвердил документацию, увеличивающую максимальную высоту застройки Подола в его исторической части с 15 до 27 метров, а в некоторых зонах – до 42 метров. Например, в ареале "Пивзавода на Подоле" (ул. Кирилловская) могут разрешить строить дома высотой в 13 этажей.

Сайт ТСН.ua узнавал, действительно ли застройка многоэтажками угрожает сердцу Киева.

Почему не предупредили об изменении высотности застройки

В Киевсовете говорят, что режимы строительства в исторических ареалах Киева устанавливает Департамент охраны культурного наследия КГГА.

"Департамент своим приказом изменил режим застройки по высотности новостроек. По некоторым территориям теперь можно строить здания до 27 метров, а по некоторым до 42 метров. Думаю, что это сделано под конкретные потенциальные проекты застройщиков, которые обращались в КГГА с просьбой изменить высотность. Было бы очень хорошо, если бы перед тем как издавать такие приказы об изменении ограничений по высотности, департамент охраны культурного наследия информировал об этом киевлян. Чтобы община города понимала под кого, во что и кому там хотят разрешить строительство снимая ограничения по высотности", - рассказывает сайту ТСН.ua Ксения Семенова, депутат Киевсовета.

Один из этих объектов, где могут появиться небоскребы – бывший пивзавод на Подоле, рядом с которым застройщики хотят построить очередной ЖК.

"Знаю, что застройщик планирует там сделать большей высотность домов, чем это планировалось ранее. Этот проект хоть обсуждался с общиной Подола – людям даже демонстрировали, как это будет выглядеть с разных смотровых точек. А вот что планируют в других зонах, где увеличена высотность домов – пока мне неизвестно", — добавляет Ксения Семенова.

На Подоле могут появиться новостройки высотой 27 и 42 метра, но не в исторической части/фото ТСН.ua

Зачем изменили ограничения по высотности?

В Департаменте охраны культурного наследия КГГА уверяют, что были внесены отдельные изменения по высотности застройки после исследования памятников в соответствии с ландшафтом. А он в Киеве есть разных видов – промышленный, городской, монастырский, парковый. Всё зависит от того, как исторически развивалась конкретная территория.

По словам Ирины Черненко, исполняющей обязанности директора Департамента охраны культурного наследия КГГА, целесообразность высотности и другие многочисленные требования застройщик должен обосновать и согласовать не только в Департаменте, но и на заседании его Консультативного совета, а также с Министерством культуры и информационной политики Украины, поскольку указанная территория попадает в Центральный исторический ареал города Киева.

Где на Подоле могут появиться многоэтажки

Проект новостройки или реконструкции рассматривается в комплексе с другими режимами использования территории, только одним из которых является высотность, устанавливаемая исходя из рельефа местности и существующей застройки.

"В исторической части Подола проектировать постройки высотой до 27 метров можно только в той части Подола, где уже исторически сложилась существующая жилая и промышленная застройка на уровне 5-9 этажей, например – высота здания элеватора на улице Набережно-Луговой составляет 32 метра. В другой части Подола, а тем более там, где исторически сформирована застройка в 4-5 этажей, никто не будет строить высотных домов, поскольку в соответствии с установленными режимами и ограничениями использования этой исторической территории высотность не должна превышать 15 м. Подчеркну, что на стадии проекта рассматривается не только высотность, но и композиционная часть, она должна гармонично вписываться в существующую застройку Подола", — объясняет сайту ТСН.ua Ирина Черненко, и.о. директора Департамента охраны культурного наследия КГГА.

В КГГА обещают, что историческая часть Подола застраиваться многоэтажками не будет/фото ТСН.ua

Где точно не будет небоскребов

По ее словам, озвученные цифры по высотности – это предельный размер возможной застройки, определяемой по результатам научных, исторических и градостроительных исследований, проведенных соответствующими сертифицированными специалистами в сфере градостроительства и охраны культурного наследия.

"До 27 метров, это не означает, что кто-то позволит строить дом именно в 27 метров. Тем более что обоснования в 27 метров касаются зон регулирования застройки заповедника. На самой ценной территории исторического Подола — территории государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев" допустимая высотность до 15 метров ”, – добавляет Ирина Черненко.

Почему разрешили строить у подножия горы

Что касается застройки территории бывшего пивзавода на Подоле, который находится по улице Кирилловская, то в департаменте объясняют — это зона Подола, которая имеет определенные особенности застройки, а именно исторически принадлежала к промышленной зоне. И соответственно, режимы использования этой территории обусловлены ее историческим развитием.

"Помещения здания пивзавода находятся у подножия горы Юрковица, высота которой по абсолютным отметкам над уровнем моря составляет 168,6 м. — 173,5 м. Учитывая исследование окружающего рельефа местности и структуру ландшафта — здесь разрешается проектировать дома высотой до 42 исключительно у подножия горы. Но эти высотные параметры необходимо рассматривать с другими ограничениями, которые прописаны в режимах использования указанной территории. В частности, на этой территории обеспечивается сохранение планировочно-пространственной композиции, визуальной связи между ее основными составляющими: сохранение визуальных точек, фронтов раскрытия на памятки. В таких местах реконструкция существующих и строительство новых зданий по индивидуальным проектам должны быть согласованы в установленном порядке, в том числе с соответствующими органами охраны культурного наследия согласно историко-градостроительным исследованиям, одобренным Консультативным советом", — рассказывает сайту ТСН.ua Ирина Черненко.

Сооружение пивзавода на Подоле является ярким образцом промышленного строительства второй половины XIX века.

Застройщик проект еще не приносил

Она добавляет, что откорректированная высота нового или надстроенного сооружения только на одном участке пивзавода не должна превышать 42 метра – исключительно у подножия горы. По научно-градостроительным исследованиям, проведенным разработчиком научно-проектной документации (Предприятие объединения граждан "Институт культурного наследия" Всеукраинского Совета по охране культурного наследия Украины) такие режимы использования территории органически интегрируются в существующий рельеф участка, обеспечивают сохранение исторически заложенной традиции абсолютного доминирования природных холмов Днепра.

"В случае с пивзаводом на Кирилловской, по результатам проведенных историко-градостроительных исследований указанным разработчиком было предложено Департаменту определить указанные высотные параметры, поскольку территория исторически претерпела преобразований и находится в окружении объектов, высота которых колеблется от 9 до 55 метров, в частности, бывшее зернохранилище на ул. Кирилловской, 42. Но это не значит, что там будут дома в 42 метра. Это только высотность, которая не должна превышаться при проектировании объектов непосредственно у подножия горы. То есть, если кто-нибудь захочет там строить, специалисты рассмотрят как этот проект будет влиять на окружающую среду, будут делать 3D моделирование, чтобы он полностью соответствовал сохранению планировочно-пространственной композиции, окружающей среде, исторически составленному ландшафту. На сегодняшний день проектная документация по указанному объекту на рассмотрение в Департамент не поступала", - поясняет Ирина Черненко.

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