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В Киеве к ликвидации пожаров из-за ночной атаки привлекли вертолет: видео
Во многих районах Киева возникли пожары.
К утру 10 июня в Киеве возникло много возгораний из-за ночного обстрела российских войск. К ликвидации пожаров привлекли вертолеты.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.
По информации местных властей, из-за мощной ночной атаки в Киеве повреждения фиксируют в семи районах: Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком, Оболонском, Голосеевском, Соломенском.
Отмечается, что произошли частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Пылали автомобили и складские помещения.
Напомним, ночью на 10 июня Россия ударила по Киеву баллистикой. В городе раздались мощные взрывы. Кроме того, россияне запустили немало беспилотников.
В результате атаки в столице разрушено бывшее посольство одной из европейских стран. Начался пожар, который пытались ликвидировать несколько часов. По предварительным данным, пострадавших нет.