В Киеве к ликвидации пожаров из-за ночной атаки привлекли вертолет: видео

Атака на Киев 10 июня. / © Associated Press

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К утру 10 июня в Киеве возникло много возгораний из-за ночного обстрела российских войск. К ликвидации пожаров привлекли вертолеты.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.

По информации местных властей, из-за мощной ночной атаки в Киеве повреждения фиксируют в семи районах: Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком, Оболонском, Голосеевском, Соломенском.

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Отмечается, что произошли частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Пылали автомобили и складские помещения.

Дата публикации 07:41, 10.06.25 Количество просмотров 51 В Киеве пожары ликвидируют вертолеты

Напомним, ночью на 10 июня Россия ударила по Киеву баллистикой. В городе раздались мощные взрывы. Кроме того, россияне запустили немало беспилотников.

В результате атаки в столице разрушено бывшее посольство одной из европейских стран. Начался пожар, который пытались ликвидировать несколько часов. По предварительным данным, пострадавших нет.