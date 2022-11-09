В Киеве ко Дню украинской письменности и языка киевлянин пробежал 33 буквы украинского алфавита: фото

Общая дистанция всех букв заняла более 30 км, а на реализацию маршрутов бегуну понадобилось три дня.

Ко Дню украинской письменности и языка рекордсмен Украины Всеволод Севастьянов создал в Киеве новый необычный беговой маршрут — а именно 33 буквы украинского алфавита. Свою инициативу автор бегового проекта #CreativeRunDvizh объединил под единым хештегом #біжуукраїнською.

"Идея проекта состоит в том, чтобы через бег привлечь внимание к важности общения на родном языке, тем более сейчас, во время войны. Кроме того, я хочу поощрить как можно больше людей заботиться о своем психологическом и физическом здоровье", — отметил автор бегового проекта, который также благодаря своей инициативе собирает деньги на дополнительную зимнюю экипировку подразделения, где служит его брат.

Приобщиться к беговой инициативе может любой украинец в любой точке мира. Необходимо только открыть карту, проложить на ней определенный маршрут, напоминающий букву и пробежать его, зафиксировав тренировку в любом беговом приложении.

Также читайте Шон Пенн приехал в Киев и оставил свой "Оскар" в Украине до победы

После этого останется только опубликовать скриншот пробежки в социальных сетях с хештегом #біжуукраїнською и #CreativeRunDvizh.

Общая дистанция всех букв заняла более 30 километров, а на реализацию беговых маршрутов у Всеволода ушло три дня.

Фото: Богдан Венгер

Для создания своих беговых рисунков Всеволод Севастьянов использует мобильные приложения, которые фиксируют маршрут передвижения во время пробежки и результаты беговых тренировок.

Кстати, в коллекции рекордсмена – нестандартные беговые маршруты с Крещатика, Подола, ботсада, Дарницы, Позняков, Русановки. Рисунки напоминают формы как животных (динозавр, лама, собака, коала, слон и др.), так и очертания, посвященные разным ситуативным событиям (национальные праздники, игры сборной по футболу, период вакцинации).

Отметим, что 17 сентября 2021 года в киевском парке Муромец Всеволод Севастьянов пробежал свой 51-й авторский рисунок в необычном GPS формате, тем самым установив рекорд Украины с крупнейшей коллекцией беговых GPS-треков, который зафиксировал Национальный реестр рекордов Украины.

Напомним, 9 ноября в Украине празднуют День украинской письменности и языка. Дата приходится на важный православный праздник – день памяти Нестора Летописца. Именно он был последователем творцов письменности славян Кирилла и Мефодия. Исследователи считают, что письменный украинский язык начинается с его труда. Нестор Летописец является автором неоценимого сокровища нашей культуры — "Повести временных лет".

9 ноября традиционно состоится радиодиктант национального единства в 11:00. В этом году автором текста радиодиктанта является украинская писательница и режиссер, член украинского ПЕН Ирина Целик, будет читать его народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.

Где найти и восстановить внутренний ресурс на 9-й месяц войны – психотерапевт Олег Чабан

Читайте также: