В Киеве коллекторы будут "выбивать" долги за коммуналку: с чего все началось

В Киеве коллекторы будут взимать долги за содержание домов

В Киеве коллекторы будут взимать долги за содержание домов и придомовой территории. По информации из системы ProZorro, КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Оболонского района» заказала эти услуги на 1,5 млн грн.

Агентство-победитель тендера будет заниматься взысканием задолженности за услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий. Должники из Оболони могут до Нового года ожидать назойливых звонков и уведомлений с требованием оплатить деньги.

Откуда взялись долги?

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины, объясняет, что это следствие скандального конкурса управляющих многоквартирных домов, который прошел в начале 2025 года.

«Во время конкурса зафиксировали многочисленные нарушения законодательства. В результате управителями стали старые управляющие компании, которые сразу вдвое повысившие стоимость услуг. Люди отказались платить по завышенным тарифам, ведь услуги часто не предоставлялись вообще, иногда не должным образом», — говорит эксперт.

Он добавляет, что, несмотря на огласку, власти Киева не отреагировали, а незаконный конкурс не отменили.

За 1,5 миллиона потребуют 7,5 миллиона

Олег Попенко отмечает, что управляющая компания Оболонского района решила потратить 1,5 млн грн, чтобы «выбить» из людей 7,5 млн грн долгов к Новому году.

«Это очень цинично: провести незаконный конкурс, повысить тарифы и заставлять людей платить. Думаю, другие районы Киева пойдут по этому же пути, нанимая коллекторов за коммунальные средства», — отмечает он.

По мнению эксперта, хотя закон не запрещает нанимать коллекторов, сама ситуация свидетельствует об односторонней работе законодательства, защищающего монополистов, а не простых граждан.

Объявление о тендере

Что следует знать владельцам квартир?

Эксперт отмечает, что большинство жителей не осознают, что они совладельцы многоквартирного дома.

«Люди считают, что дом принадлежит кому-то другому: ЖЭКу, ОСМД или КГГА. Поэтому они боятся конфликтов и не обращаются в суд. К примеру, когда повысили тарифы, люди выразили возмущение в соцсетях, но в суд иск так никто и не подал. Чтобы что-то изменить, люди должны отстаивать свои права», — объясняет Попенко.

Для снятия социальной напряженности эксперт предлагает отменить скандальный конкурс и повышение тарифов, провести новый конкурс и установить адекватную оплату.

Как противодействовать коллекторам?

Пока власть медлит, коллекторы будут отправлять письма, звонить по телефону и встречаться с должниками.

Олег Попенко советует:

Игнорировать звонки : можно заблокировать телефонный номер и не общаться с коллекторами.

Вести активную переписку с управляющей компанией : в письмах подчеркивать, что вы не согласны с условиями договора, поскольку компания не выполняет свои обязанности (например, не убирает территорию, не выполняет капитальные ремонты, дератизацию и т.д.).

Требовать акты выполненных работ: это поможет доказать, что услуги не были предоставлены.

«Это сложная борьба, большинство людей не готовы к длительному противостоянию, особенно во время войны», — заключает эксперт.