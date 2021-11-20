В Киеве конфискуют авто злостных нарушителей ПДД: кто попадает в список и как потом забрать машину

Водители реагируют на эвакуацию по разному. Одни – не спорят. Другие – еще и угрожают.
В столице уже несколько дней исполнительная служба вместе с полицейскими — конфискует авто злостных нарушителей правил дорожного движения. Чтобы попасть в этот список – достаточно иметь четыре неуплаченных штрафа. Забрать автомобиль можно только после того, как их погасят.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
За злостных правонарушителей исполнительная служба совместно с МВД взялись со среды. Только за первые два дня в столице эвакуировали 7 авто. Бюджетных в их числе пока не было.
Вернуть авто обратно – владельцы смогут только после оплаты всех штрафов и услуг эвакуации. В Минюсте надеются, такое наказание поможет нарушителям пересмотреть свое отношение к закону.
"Прежде всего, это — социальный эффект. Мы должны показать, что власть в Украине не остается в стороне от ситуации на дорогах, и будем реагировать. В рамках закона, но очень жестко. Ежедневно гибнут люди, которые никакого отношения не имеют к горе-водителям, которые плевали на закон и превышают скорость на значительные суммы", — отмечает замминистра юстиции Андрей Гайченко.
Сами же водители реагируют на эвакуацию по разному. Одни – не спорят. Другие – еще и угрожают. На всякий случай – забирать авто исполнительная служба приезжает с полицейскими.
Такую борьбу с правонарушителями уже ввели в Киеве и Харькове. На очереди – Днепр и Одесса.
Напомним:
- В Киеве у водителя, который систематически не платил штрафы за нарушение ПДД, конфисковали автомобиль. По городу мужчина ездил на скорости почти 150 километров в час.
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