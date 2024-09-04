В Киеве коренастый мужчина толкал и выбрасывал женщин из автобуса: подробности (видео)

В Киеве произошел шокирующий случай, когда из общественного транспорта мужчина вытолкал двух женщин вместе с чемоданами на остановку транспорта.

Событие произошло на остановке автобуса №114, который курсирует по маршруту Улица Радунская — Железнодорожный вокзал.

"Геракл" распустил руки

На распространенном в социальных сетях видео видно, что из средней двери автобуса №114 выходят пассажиры – мужчина и женщина. Вдруг из салона транспорта довольно упитанный мужчина силой выталкивает двух женщин вместе с их чемоданами.

Женщины падают на асфальт у двери. Другие пассажиры кричат: "да подождите", "осторожно, дети!".

Некоторые из шокированных пассажиров пытаются поскорее покинуть салон автобуса с разъяренным "Гераклом". На кадрах видно, как еще один мужчина пытается поднять женщин и их вещи.

В Киеве крепкий мужчина выталкивал женщин из автобуса

Что говорят люди?

В социальных сетях активно обсуждается событие. Кто-то отмечает, что это банальный конфликт между пассажирами.

Другие убеждены, что мужчина просто распустил руки к женщинам, потому что был "под мухой", имеет силу и чувствует безнаказанность.

Другие предполагают, что так действовал разъяренный контролер. Еще кто-то задается вопросом, почему водитель коммунального транспорта не вмешался в ситуацию и не вызвал полицию на место происшествия.

Версий множество, но все сходятся во мнении, что поездки в общественном транспорте становятся все более опасными, потому что никто не застрахован от встречи с неадекватными лицами.

Что говорят в полиции?

В полиции Киева говорят, что к ним никто не обращался с заявлениями о подобном правонарушении. Там советуют это обязательно делать, чтобы было основание разыскать и привлечь к ответственности хулигана.

"Обращения относительно конфликта в автобусе №114 к нам не поступало", – сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Нет вызовов на такое событие и в патрульной полиции Киева.

"Информации о происшествии в автобусе №114 у нас нет. Вероятно, патрульных на место не вызывали", – рассказали в патрульной полиции Киева.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в метро Киева компания подростков избила девушек – не понравился цвет волос.

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