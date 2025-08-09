Реклама

В Киеве разразился конфликт между жителями многоэтажки и частного сектора на Позняках. Причина — свободно выпасающиеся козы на территории микрорайона, ограниченного улицами Урловской, Анны Ахматовой и Княжим затоном.

Владельцы автомобилей утверждают, что животные лезут на машины, портя их копытами. Поэтому они создали петицию с требованием привлечь хозяев коз к ответственности. Обращение уже набрало более 700 голосов, но для его рассмотрения городскими властями необходимо собрать шесть тысяч.

В чем обвиняют коз?

Автор петиции Оксана Барачук отмечает, что козы ежедневно выпасаются на придомовой территории. Они свободно передвигаются между припаркованными автомобилями и часто вылезают на капоты, создавая угрозу повреждения имущества.

«Довольно трудно объяснить страховой компании, что именно коза повредила автомобиль, а еще сложнее — доказать это в судебном порядке и добиться справедливого возмещения причиненного ущерба», — пишет она.

Оксана Барачук добавляет, что из-за свободного выпаса животных:

повреждаются декоративные деревья и другие зеленые насаждения;

придомовая территория загрязняется фекалиями;

фиксируются нередкие случаи повреждения автомобилей;

создается потенциальная опасность для детей и жильцов дома.

Авторы петиции требуют поставить забор и запретить свободный выпас коз, а владельцев животных привлечь к ответственности. Они считают, что подписание этого обращения — единственный эффективный способ привлечь внимание власти и решить проблему.

Автомобили — как подставки для коз

В то же время жители, живущие здесь много лет, уже привыкли к соседству с животными. Люди подкармливают коз, а дети могут их погладить.

«Собственница частного сектора держит коз уже много лет. Местные ходили к дому „в яме на Позняках“, как в зоопарк — экзотика посреди каменных джунглей. А то, что сейчас козы лезут на автомобили, это еще и ответственность автовладельцев, потому что они хаотично ставят свои автомобили как хотят и где хотят, даже на зеленой зоне и под деревьями. Вот козы и лезут по ним в ветви. Так может, начать с двуногих нарушителей? — говорит местный житель Александр.

Другие жители также сомневаются, подписывать ли петицию.

«Такое впечатление, что козы виноваты во всех бедах жителей микрорайона. Как будто речь идет о стаде из десятков животных. Конечно, определенный порядок на территории частного сектора нужно навести. Но ведь эти козы ходят только там, где на деревьях есть низкие ветки или растут кусты. Очень сомнительно, что их настолько много, что они массово портят автомобили и уничтожают зеленые насаждения», — говорит Ольга, жительница улицы Анны Ахматовой.

Что говорят в КГГА?

Если петиция наберет необходимое количество голосов, ее будут рассматривать городские власти. Чиновники КГГА, с которыми мы пообщались, сомневаются в возможности скорейшего разрешения конфликта, поскольку он касается частной собственности — с одной стороны козы, а с другой — автомобили.

Что касается нарушений правил благоустройства, то здесь городские власти могут повлиять на владельца с требованием устранить их, если таковые имеются.